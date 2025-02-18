Угроза из Беларуси: насколько быстро враг может сформировать ударную группировку и сколько сейчас российских военных в РБ

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может в ближайшее время накопить на территории Беларуси контингент численностью до 150 тысяч и представлять угрозу для близлежащих стран. Реально ли это и какой нынешний потенциал России в вопросе создания такой ударной группировки? Давайте разберемся.

Видео дня

Холодный душ

Слова президента Украины шокировали многих в Европе тем, что с высокой трибуны напрямую был озвучен вполне реалистичный сценарий угрозы, о которой многие на Западе стараются (несмотря на три года кровопролития в Украине) не думать.

Примечательно, что буквально накануне выступления Владимира Зеленского в Мюнхене Служба внешней и военной разведки Дании опубликовала доклад "Прогноз 2024", в котором была озвучена угроза вторжения России в Европу в течение ближайших 5 лет. А возможно и раньше?

Как бы там ни было, а представить себе формирование на территории Беларуси такой ударной группировки сложно… Или нет?

Горький опыт Украины

Европе следует помнить прошлое, а именно 2022 год, когда под прикрытием учений "Союзная решимость-2022" Россия перебросила в Беларусь сорокатысячную группировку, которая 24 февраля и вторглась в Украину.

На тот момент это было самое большое скопление российских войск из когда-либо размещавшихся на территории РБ. Причем практически все эти войска имели полную штатную комплектацию по технике и резервы на краткосрочный период.

Иными словами, опыт размещения многочисленного контингента на территории Беларуси у России есть. И сделать российские оккупационные войска это смогут аналогично – под прикрытием проведения учений "Запад-2025".

Нынешний состав РОВ в Беларуси

Сейчас на территории РБ находится немногим более двух тысяч российских военных. В частности, они размещаются на следующих объектах:

– радиотехнический узел "Барановичи" и 43-й узел связи "Вилейка" – около 1 450 личного состава;

– аэродромы "Барановичи", "Зябровка" и "Мозырь" – около 530 человек;

– 313-я военная прокуратура гарнизона и 484-й военный следственный отдел – около 20 человек;

– 1405-я база артиллерийских боеприпасов (в/ч 42707, н.п. Большая Горожа, Осиповичский р-н) – около 20 человек;

– ЧВК "Вагнер" – около 100 тел.

Преимущественно это экипажи средств ПВО, систем РЭБ и РЭР, обслуживающий персонал и так далее. То есть не боевая группа сухопутных войск, способная выполнять задачи в рамках общевойсковых наступательных операций.

Но может ли эта группировка увеличиться до озвученной Владимиром Зеленским численности, сколько для этого необходимо времени и какие условия?

Создание ударной группировки РОВ в РБ

Сразу хочу отметить, что с учетом нынешней интенсивности ведения боевых действий в Украине и потерь РОВ Россия не имеет возможности быстро нарастить ударную группировку в Беларуси численностью 150 тысяч человек. С другой стороны, а при каких условиях сможет? Условия предельно просты: прекращение боевых действий либо снижение их интенсивности в Украине.

Представим себе ситуацию, когда боевые действия по некой причине полностью останавливаются. Российские войска, которые ежемесячно теряют убитыми и ранеными 45-48 тысяч человек, сведут эти потери к нулю или к минимуму. При этом сохранится ежемесячный показатель мобилизации по России в пределах 30-40 тысяч человек.

Таким образом, только к концу мая у России уже будут дополнительные 90-120 тысяч человек, а к концу августа – 180-240 тысяч. С учетом базового подготовительного периода мобилизованных первая партия из 90-120 тысяч оккупантов будет в боевой готовности уже в июне.

Даже если прекращение огня не состоится и мы будем наблюдать просто за снижением интенсивности боев и, как следствие, потерь до уровня 10-15 и даже 20 тысяч человек в месяц, у России с ее нынешним показателем мобилизации все равно будет возможность накапливать людской ресурс и формировать новые подразделения. В том числе и для размещения на территории Беларуси.

Тем более, что уже сегодня фиксируются строительные работы по расширению ряда военных объектов при прямом участии российских военных. Например, на территории 1405-й базы артиллерийских боеприпасов, в/ч 42707 в селе Большая Горожа Осиповичского района РБ. Там строятся новые объекты для размещения личного состава и техники.

Поэтому в вопросе формирования группировки для удара по Европе все, что нужно России – это приостановление активных боевых действий в Украине. Но это не решает вопрос комплектации подразделений техникой.

Если людьми Россия может обеспечить потребность новой ударной группировки, то в вопросах техники – нет. Даже с учетом прекращения БД в Украине военно-промышленный комплекс РФ неспособен полностью, штатно укомплектовать 150-тысячную группировку. Таким образом, это будет преимущественно человеческая масса в виде пехотных формирований на уровне маршевых батальонов в составе чего-то подобного пехотным корпусам. Такие себе стрелковые дивизии.

Тем не менее с учетом того, как российское командование распоряжается своими войсками, не думаю, что это будет для них серьезной оперативно-тактического уровня и тем более морально-этической проблемой. А вот для таких стран, как Литва, Латвия и Эстония, это может стать серьезной угрозой, которой они не смогут полноценно противостоять (с учетом медлительности, архаичности и забюрократизированности НАТО).

Кроме того, совершенно не исключается доукомплектация российских подразделений на территории Беларуси за счет техники, находящейся в строю и на хранении у армии РБ. Аналогичная схема работала в 2022 году как в ходе боев на севере Украины, так и после вывода российского контингента.

В настоящее же время логистика между Россией и Беларусью работает достаточно слаженно, и только за 2024 год из РФ в РБ было отправлено 216 вагонов с грузами военного назначения. В их состав входили комплексы ПВО, боеприпасы и бронированная техника для сухопутных войск.

Вывод

В настоящее время Россия несет в Украине настолько серьезные потери, что не может представлять угрозы странам Европы. Но как только уровень потерь начнет снижаться (либо будет сведен к нулю), эта угроза начнет резко увеличиваться.

В январе в статье на OBOZ.UA "После года "молчания пушек" Кремль может задействовать старый сценарий: насколько реально вторжение в Европу" я детально изложил возможный ход событий и описал, какой потенциал может получить Россия за время накопления сил при отсутствии потерь.

Но с учетом всех сценариев следует рассматривать и более короткие сроки формирования возможных ударных групп, которые могут расширить поле битвы и на Европу. И в целом, при условии прекращения огня или минимальных потерь, Россия вполне может сформировать тот ударный кулак, о котором говорил на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины, и представлять реальную угрозу не только для нашей страны, но уже и для ЕС.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".