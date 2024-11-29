Угроза сохраняется: РФ держит ракетоносители в Черном море

Российские оккупанты 29 ноября вывели в Черное море корабли, являющиеся носителями крылатых ракет "Калибр". Всего в акватории находятся три таких вражеских судна.

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Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Информация актуальна по состоянию на 06:00 пятницы.

"В Черном море три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет", – отметили в ВМС.

По данным военных, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, как и в Средиземном море.

Вместе с тем в течение суток в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили шесть судов к Черному морю (из них четыре продолжили движение в направлении пролива Босфор). Также девять российских кораблей прошли до Азовского моря (из них ни одно судно не двигалось из пролива Босфор).

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", – добавили в ВМС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Великобритании расширили санкции против "теневого флота" России и ввели новые ограничения. На этот раз в черный список были внесены два российских страховщика и 30 связанных с РФ нефтяных танкеров.

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