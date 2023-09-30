'Угроза существует': в ГУР отреагировали на слухи о передаче иранских ракет России

Передача Ираном баллистических ракет России и ее армии не подтверждена, но вполне вероятна. Украина постоянно следит за этими процессами и вместе с западными союзниками готова предпринимать действия для предотвращения таковой.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Укринформ. Проведение подобной сделки между Москвой и Тегераном сулит серьезные последствия для инфраструктуры нашего государства.

"Такая опасность существует. Украина и наши партнеры, конечно, отслеживаем эти процессы. Принимаем определенные меры, чтобы этот шаг не состоялся", – подчеркнул он.

Отметим, Институт изучения войны в США предполагает, что Иран может договориться с Россией о передаче баллистических ракет по окончании действия резолюции Совета Безопасности ООН 18 октября, запрещающей такие соглашения. А директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа заявлял, что Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА.

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Как сообщал OBOZREVATEL, представители Ирана и России провели испытания иранского современного оружия в августе и сентябре 2023 года, которые проходили в Москве и Тегеране. Так, по истечении срока действия ограничений ООН на ракеты, приходящегося на 18 октября, вероятно, эти две страны заключат соглашение о поставках в РФ беспилотников и ракет иранского производства.

20 сентября министр обороны РФ Шойгу в ходе визита в Тегеран побывал на выставке оружия аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Это могло стать шагом к новым договоренностям иранских и российских властей о закупке средств для ведения против Украины захватнической войны.

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