Угрозу нужно искать не в Украине, а в России: в МИД ответили Лукашенко на обвинения во взрывах на аэродроме ''Мачулищи''

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в причастности к событиям на аэродроме "Мачулищи", когда дронами был атакован российский самолет-разведчик. Он также заявил о задержании "диверсанта", который якобы еще в 2014 году был "завербован СБУ".

Видео дня

В Министерстве иностранных дел отвергли обвинения беларуского диктатора. Там заявили, что так Лукашенко пытается оправдать поддержку агрессии России против Украины и посоветовали беларусам обратить внимание на настоящую угрозу, концентрирующуюся в Кремле.

"Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме "Мачулищи". Очевидно, что это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России", – подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Так он прокомментировал выпад Лукашенко 7 марта, когда тот заявил о задержании в Беларуси "террориста" украинских спецслужб, причастного к "бавовне" в Мачулищах.

Николенко посоветовал официальному Минску не лепить "врага" из Украины, а обратить внимание на реальную угрозу, которая сконцентрирована в Москве.

"Угрозу нужно искать не в Украине, которая борется за себя и ищет мира. Она лежит в России, которая всяческими способами пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета", – подчеркнул спикер МИД.

В то же время Лукашенко позволил себе оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности, беларуский диктатор обвинил главу государства в организации нападения на беларуский аэродром, потому что, мол, "такие операции не проводятся без согласования с президентом страны".

"Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида!" – добавил диктатор.

На этот выпад в МИДе решили не реагировать.

"Александр Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа", – отметил Николенко.

Напомним, 26 февраля стало известно об атаке на аэродром "Мачулищи" в Беларуси. В результате двух взрывов, как сообщили беларуские партизаны, повреждения получил российский самолет-разведчик А-50.

Лукашенко после "бавовны" в Мачулищах провел совещание с силовиками и заявил о событиях "внутреннего характера".

Позже ByPol ​​раскрыли детали "демилитаризации" российского радиолокационного самолета А-50У. Он был атакован группой дронов. В ответ беларуские пропагандисты попытались опровергнуть факт повреждений: они сняли видео на месте "бавовны" в Мачулищах, чтобы показать, что с российским А-50У все хорошо.

Однако бравурные заявления пропагандистов опровергает тот факт, что самолет-разведчик А-50У до сих пор на ремонте в Таганроге после недавней атаки.

Тем временем беларуские силовики усиленно искали причастных к событиям в "Мачулищах". По состоянию на 5 марта было известно о по меньшей мере 10 задержанных.

А 7 марта Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "террориста" украинских спецслужб, на него намерены "повесить" атаку на авиабазу.