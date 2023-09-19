Угроз от ракетных обстрелов станет больше: у россиян появились новые более разрушительные ракеты и усовершенствованный МиГ для пуска 'Кинжалов'

Россия продолжает масштабные обстрелы, уничтожая гражданские объекты. Только за две ночи – 17-18 сентября по территории Украины было выпущено 27 ракет разных типов, а также 24 дрона-камикадзе.

К сожалению, Кремлю удалось преодолеть санкции и экспортный контроль Запада, сохранив достаточный уровень производства смертоносного вооружения.

На сегодняшний день можно констатировать – агрессор получает практически все необходимое для продолжения производства ракет разных типов, обеспечивая себя технологиями.

О новом усовершенствованном вооружении, которое РФ планирует применить в ближайшее время против украинцев – в материале OBOZREVATEL

Показ для "большого друга"

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию посетил не только балет и дрессированный морж, но и Владивосток, где вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу осмотрел российское вооружение.

Показ прошел на аэродром Кневичи, где Ким вместе с Шойгу осмотрели бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, а также истребители-бомбардировщики Су25СМ3, Су-30СМ и Су-34.

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Так, в частности, военное руководство страны-агрессора похвасталось новыми крылатыми ракетами большей дальности – Х-БД.

Командующий воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что дальность нового вооружения составляет более 6500 км. Эти ракеты предназначены для бомбардировщиков Ту-160, способного нести одновременно 12 таких ракет.

Аналитики Институт изучения войны (ISW) считают, что Россия вряд ли предоставит Северной Корее ракетные системы или оружие из-за вероятной обеспокоенности диктатора России Владимира Путина тем, что это положение может повлечь за собой вторичные санкции против РФ.

Значительно больше нас интересует вопрос – действительно ли у россиян может быть ракета Х-БД с заявленной высокой дальностью пуска и насколько ее появление усилит способность РФ наносить удары по Украине?

"Впервые о работе над ракетой проекта Х-БД россияне заявили в 2017 году, – говорит эксперт по вооружениям Олег Катков. – Показательно, что уже тогда заявлялось о том, что Х-БД будет создаваться на базе Х-101 и будет иметь схожие характеристики. Из того, что известно, Х-БД должна отличаться как минимум большими габаритами корпуса – длина фюзеляжа ориентировочно в 10 метров против 7,45 метра у Х-101.

В свою очередь, по той же Х-БД показатель дальности пуска колебался в заявленном диапазоне от 3000 км до 6500 км, в то время как по Х-101 аналогичный диапазон колеблется от 3 тыс. км до 5,5 тыс. км.

Масса боевой части Х-БД пока неизвестна, поэтому на сегодняшний день у нас нет возможности оценить, насколько эта крылатая ракета может быть более разрушительной, чем те, которые Россия уже использует против Украины. Но поскольку речь идет о дозвуковой ракете воздушного базирования, то нет оснований говорить, что Х-БД несет принципиально новые сложности для нашей ПВО в плане эффективного уничтожения", – подчеркивает Олег Катков.

По словам эксперта по вооружениям, россияне заявляли, что носителями Х-БД должны быть самолеты типа Ту-160М2. Четыре таких бомбардировщика Минобороны РФ планирует получить в 2023 году. Но для начала российскому ВПК нужно завершить все испытания, прежде чем передача этих бомбардировщиков в строй станет возможной.

"Лично я довольно скептически отношусь вообще к существованию у россиян этой ракеты, тем более в промышленных масштабах. – Причина этому несколько факторов. Во-первых, с начала утверждения тактико-технического задания и до появления серийного производства такого типа ракет проходит много времени. История с Х-БД началась в 2017 году. За это время они вряд ли успели провести все необходимые испытания для того, чтобы начать серийное производство. Краткое упоминание в видео из Владивостока и отсутствие информации могут говорить о том, что, вероятно, исследовательский образец у них таки есть, но не больше. Так или иначе, но ракетный комплекс Patriot регулярно сбивает прототип Х-БД – ракету Х-101. Поэтому, по моему мнению, сможет обезвредить и новую разработку", – подчеркнул Олег Катков.

Удары "Кинжалами" станут опаснее

По мнению Олега Каткова, куда больше угрозы представляют другие "экспонаты", которые россияне продемонстрировали северокорейскому диктатору.

Так, во Владивостоке был показан российский ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" для самолета МиГ-31И. Похоже, что теперь в РФ для запуска этой разрушительной аэробалистической ракеты теперь будут использовать усовершенствованные истребители.

"Если говорить о самолете МиГ-31И как новом носителе "Кинжалов", то здесь угроза выглядит более чем реальной, – продолжает Олег Катков. Впервые о существовании такого самолета российские ресурсы заявили в августе 2022 года. Самое главное отличие МиГ-31И от "предшественника" в модификации МиГ-31К – на "старом" типе самолета пилоты должны вручную вводить необходимые данные в бортовую аппаратуру для пуска "Кинжала", то уже на новейшем типе машины бортовая аппаратура позволяет "в автоматическом режиме без участия пилота" произвести пуск "Кинжала" по заданным параметрам.

Если эта заявленная характеристика МиГ-31И действительно соответствует действительности, то это оказывает значительное влияние на точность ракеты. Теперь оккупанты в теории смогут значительно точнее бить "Кинжалами" по военной и гражданской инфраструктуре Украины". Это значительно увеличивает угрозу для украинцев. На сегодняшний день РФ имеет уже два таких самолета", – подчеркнул Олег Катков.

К слову, с точностью у россиян большие проблемы. Последний раз, когда они наносили удары аэробалистическими ракетами "Кинжал" по территории Украины, а именно, 11 августа, то попали в частный дом в Коломыйском районе Ивано-Франковской области, где проживала семья с тремя детьми. Тогда погиб 8-летний мальчик. При этом по сообщению спикера командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, целью россиян был местный аэродром и пилоты, которые вскоре должны проходить обучение на западных самолетах F-16. Дом и аэродром находились на значительном расстоянии друг от друга.

Разрушительную "Бурю" увеличили в два раза

14 января, в ходе ракетной атаки по Украине, Россия ударила по многоэтажке в Днепре. Тогда был разрушен один из подъездов. Террористическая атака России унесла жизни 23 мирных жителя, еще 72 человека были ранены, среди которых дети. Все это бедствие повлекло сверхзвуковую противокорабельную ракету воздушного базирования большой дальности Х-22 "Буря".

В то время ни одна из них не была сбита средствами противовоздушной обороны Украины, а к началу 2023 года захватчики выпустили по территории страны более 210 ракет этого типа.

На сегодняшний день только зенитные ракетные комплексы, такие как Patriot или SAMP-T, способны перехватывать данные воздушные цели, но их не хватает для закрытия всего воздушного пространства Украины. Поэтому новость о том, что россияне нарастили боевую часть ракеты Х-22 с 950 кг до 1700 кг – представляет большую угрозу.

"Эта новость имеет очень важное значение для нас, ведь эти ракеты Россия регулярно использует против Украины и запускает их непосредственно по городам. Как пример разрушительного влияния Х-22 – трагедия в Днепре, в начале этого года. Будет очень большой разницей, прилет ракеты с боевой частью в 950 кг или около двух тонн. Последствия от такой ракеты будут гораздо значительнее. Что касается налаживания массового производства, то в этом отношении сделать это достаточно просто. При этом эффективно их перехватывать могут только Patriot или SAMP-T. И все же верим, что наши силы ПВО смогут эффективно защитить украинское небо", – констатировал Олег Катков.