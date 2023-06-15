"Уходят лучшие": в боях за Украину погиб защитник из Днепра. Фото
В боях против российских оккупантов погиб защитник Константин Бровкин. Он был родом из Днепра.
Об этом сообщила знакомая Героя Наталья Хазан. "Несколько дней наша семья ходит прибитая известием о гибели Константин Бровкин - сын подруги и коллеги моей мамы, жили рядом, знакомы с детства", – отметила она.
Известно, что защитник отдал свою жизнь за независимость Украины 7 июня 2023 года.
"Такое горе, которое не обрадовать словами. Уходят лучшие, с кем останемся после нашей победы… Светлая и вечная память Костика, который был молодым, классным, порядочным и позитивным парнем и погиб как герой", – добавила Хазан.
Напомним, украинский защитник из Бердянска Геннадий Колесник ("Подкова") погиб под Бахмутом, защищая страну от оккупантов. Воин был награжден нагрудным знаком "Стальной крест".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Спасая раненого побратима, на фронте погиб защитник из Львовщины Роман Стасик. Уроженец села Болеховцы Дрогобычской общины воевал в самых горячих точках.
– В ходе освобождения Благодатного в Донецкой области погиб воин ВСУ Сергей Квасун из Хмельнитчины. Он был стрелком-оператором егерского батальона.
– Под Благодатным также погиб защитник Игорь Федоренко из Полтавщины.
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