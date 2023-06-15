newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"Уходят лучшие": в боях за Украину погиб защитник из Днепра. Фото

Ольга Ганюкова
War
1 минута
2,8 т.
'Уходят лучшие': в боях за Украину погиб защитник из Днепра. Фото

В боях против российских оккупантов погиб защитник Константин Бровкин. Он был родом из Днепра.

Видео дня

Об этом сообщила знакомая Героя Наталья Хазан. "Несколько дней наша семья ходит прибитая известием о гибели Константин Бровкин - сын подруги и коллеги моей мамы, жили рядом, знакомы с детства", – отметила она.

Известно, что защитник отдал свою жизнь за независимость Украины 7 июня 2023 года.

"Такое горе, которое не обрадовать словами. Уходят лучшие, с кем останемся после нашей победы… Светлая и вечная память Костика, который был молодым, классным, порядочным и позитивным парнем и погиб как герой", – добавила Хазан.

"Уходят лучшие": в боях за Украину погиб защитник из Днепра. Фото
"Уходят лучшие": в боях за Украину погиб защитник из Днепра. Фото

Напомним, украинский защитник из Бердянска Геннадий Колесник ("Подкова") погиб под Бахмутом, защищая страну от оккупантов. Воин был награжден нагрудным знаком "Стальной крест".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спасая раненого побратима, на фронте погиб защитник из Львовщины Роман Стасик. Уроженец села Болеховцы Дрогобычской общины воевал в самых горячих точках.

– В ходе освобождения Благодатного в Донецкой области погиб воин ВСУ Сергей Квасун из Хмельнитчины. Он был стрелком-оператором егерского батальона.

– Под Благодатным также погиб защитник Игорь Федоренко из Полтавщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!