'Уходят лучшие': в боях за Украину погиб защитник из Днепра. Фото

В боях против российских оккупантов погиб защитник Константин Бровкин. Он был родом из Днепра.

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Об этом сообщила знакомая Героя Наталья Хазан. "Несколько дней наша семья ходит прибитая известием о гибели Константин Бровкин - сын подруги и коллеги моей мамы, жили рядом, знакомы с детства", – отметила она.

Известно, что защитник отдал свою жизнь за независимость Украины 7 июня 2023 года.

"Такое горе, которое не обрадовать словами. Уходят лучшие, с кем останемся после нашей победы… Светлая и вечная память Костика, который был молодым, классным, порядочным и позитивным парнем и погиб как герой", – добавила Хазан.

Напомним, украинский защитник из Бердянска Геннадий Колесник ("Подкова") погиб под Бахмутом, защищая страну от оккупантов. Воин был награжден нагрудным знаком "Стальной крест".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спасая раненого побратима, на фронте погиб защитник из Львовщины Роман Стасик. Уроженец села Болеховцы Дрогобычской общины воевал в самых горячих точках.

– В ходе освобождения Благодатного в Донецкой области погиб воин ВСУ Сергей Квасун из Хмельнитчины. Он был стрелком-оператором егерского батальона.

– Под Благодатным также погиб защитник Игорь Федоренко из Полтавщины.