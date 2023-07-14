Украина близка к большому успеху на фронте: разведка Эстонии похвалила тактику ВСУ во время контрнаступления

В разведке Эстонии высоко оценили украинскую тактику точечных ударов по российским логистическим базам и командным пунктам в рамках подготовительных наступательных операций ВСУ. Они создают существенные трудности для оккупантов, есть маркеры исчерпания российских ресурсов.

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Об этом заявил глава разведцентра Эстонии полковник Марго Гросберг, пишет ERR. Он убежден, что Силы обороны Украины близки к крупному успеху на фронте.

В ходе брифинга в министерстве обороны Эстонии 14 июля Гросберг рассказывал о тактике ВСУ, важной составляющей которой является уничтожение командных пунктов и логистических центров российских войск точечными ударами. Он также отметил успехи украинских воинов на Бахмутском направлении и предположил, что резервы РФ на исходе.

"Все это говорит о том, что украинцы близки к крупному успеху", – подчеркнул Гросберг.

Он констатировал, что сейчас Вооруженные силы Украины проводят подготовительные наступательные операции, главной целью которых является сковывание российских войск на узких участках и поиск слабых мест для дальнейшего прорыва.

Также украинские военные атакуют важные транспортные узлы, логистические пункты и центры управления российской армии в тылу.

Примечательными, с точки зрения Гросберга, являются успехи украинских сил под Бахмутом, где защитники заняли ключевые участки к северу и югу от города, что дало им возможность обстреливать оккупированный Бахмут и держать под контролем ведущие к нему дороги. А это существенно осложнило снабжение расположенных в Бахмуте оккупационных подразделений.

К тому же, после недавних достижений ВСУ находящиеся в Бахмуте с весны подразделения Воздушно-десантных войск РФ не только несут потери, но и не могут выйти на восполнение этих потерь или быть переброшены на другие направления. А это крайне негативно сказывается на мотивации российских оккупантов.

"В какой-то момент это должно привести к более крупному успеху (Сил обороны. – Ред.)", – считает Гросберг.

Глава эстонской разведки также констатировал, что на Запорожском направлении, а также в районе Великой Новоселки Донецкой области украинские подразделения увеличили занимаемую площадь и точечными ударами уничтожают ключевые объекты врага. Отдельно он отметил уничтожение отеля "Дюна" в Бердянске, где был ликвидирован заместитель командующего Южным военным округом российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

Гросберг также обратил внимание на увольнение российского генерала Ивана Попова, как предполагается, из-за его критики в адрес генштаба и утечки записей о положении 58-й армии под его командованием. Сам Попов уверял, что причиной увольнения стал его доклад о том, что российские части очень долго находятся на передовой и не заменяются, а кроме того, солдаты массово гибнут из-за артиллерии противника.

"Все это говорит о том, что резервы Российской Федерации иссякают, поскольку подразделения не ротируются", – констатировал Гросберг.

Эстонский полковник отметил также, что на северо-востоке, на Сватовском и Купянском направлениях, российские войска хоть и нанесли наибольшее число ударов и добились определенных успехов, но пока далеки от тактического прорыва. Цель давления там – заставить Украину перебросить войска из-под Бахмута и других мест, где они добились успеха, пояснил Гросберг.

Напомним, ранее бывший командующий войсками США в Европе Бэн Ходжес объяснил, почему контрнаступление ВСУ идет медленно.. Американский генерал подчеркнул, что украинские военные добиваются успехов, несмотря на то, что идут в атаку без превосходства в небе.

Кроме того, оккупанты заминировали поля, через которые теперь трудно пройти защитникам.

О минных полях как одной из главных проблем, стоящих перед украинскими войсками, заявил и командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.