'Украина держится на наших плечах': Залужный показал видео тренировок украинских военных

Украинские военные постоянно тренируются, что эффективно и быстро ликвидировать врага на территории нашей страны. Так, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал яркие кадры военных учений бойцов ВСУ.

Об этом стало известно из его Telegram-канала. Он отметил, что тренировки проходят для всех военных – и мобилизованных, и тех, кто на ротации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В 151 учебном центре продолжается подготовка военнослужащих. Во время курса обучают планированию и ведению боя в обороне и наступлении, тактической медицине, снайперском деле", – рассказывают инструкторы центра в видео.

Также в источнике говорится, что для более эффективного проведения тренировок, военные используют технологию "лазертаг", которая создает максимально близкие к реальным боям условия.

"Обучение проходят как мобилизованные, так и военные на ротации. Отработка на поле боя происходит с помощью военной версии технологии "лазертаг", позволяющей максимально приблизить тренировки к боевым условиям, а также эффективно отработать каждое упражнение", – добавили в источнике.

Видео дня

В видео также отмечают важность тренировок для ВСУ.

"Украина держится на наших плечах", – говорят военные.

Напомним, что командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев провел тренировку сил и средств контрдиверсионной борьбы на Киевском направлении, в частности в Чернобыльской зоне. В них приняли участие подразделения Государственной пограничной службы и ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Вооруженных сил Украины каждый день улучшают свои навыки для уничтожения российских оккупантов. Это тяжелая нагрузка – на пределы выносливости. И доказательством является видео с тренировки 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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