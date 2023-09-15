Особое внимание Чернобыльской зоне: Наев провел тренировку по контрдиверсионной борьбе на приграничье Киевщины. Видео

Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев провел тренировку сил и средств контрдиверсионной борьбы на Киевском направлении, в частности в Чернобыльской зоне. В них приняли участие подразделения Государственной пограничной службы и ВСУ.

В рамках мероприятия Наев встретился с представителями ОВА Северной операционной зоны, сообщил командующий ОС ВСУ в своем Telegram-канале. "Мероприятие имело целью продемонстрировать, как необходимо в техническом плане оснащать государственную границу Украины и какие способы могут быть применены для борьбы с диверсантами на государственной границе Украины в полосах их областей", – отметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Наев добавил, что совместно был выработан единый подход к усилению границы и оснащению видеокамерами и другими техническими средствами, которые в случае попыток ее прорыва будут помогать нашим воинам точно наносить огненное поражение врагу.

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В Генштабе ВСУ рассказали, что по легенде учений диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь украинскую границу и продвинуться вглубь. Ее своевременно заметил наблюдательный пост. Затем подключились операторы, которые работали с техническими средствами мониторинга и разведки и выслали противодиверсионный резерв.

Одновременно по врагу было нанесено огневое поражение. Огонь корректировался как с БПЛА, так и с помощью видеокамер. Совершался подрыв минно-взрывных заграждений. Попытка врага прорваться была ликвидирована.

"Такие тренировки проводятся по плану соответствующих командующих очень часто, ведь силы контрдиверсионной защиты должны быть в постоянной готовности. Кроме того, мы постоянно работаем над усовершенствованием фортификационного оборудования, а также усилением государственной границы Украины и насыщением его техническими средствами наблюдения", – цитирует Генштаб Наева.

В рамках мероприятия также состоялась встреча с представителями ОВА Северной операционной зоны, призванная продемонстрировать, как необходимо технически оснащать границу и какие способы могут быть применены для борьбы с диверсантами, рассказали в Генштабе.

Напомним, наступление войск РФ на Киев в феврале 2022 года происходило с северо-западного направления, со стороны Чернобыльской зоны и Беларуси.

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