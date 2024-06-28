Украина должна сама решать, когда и на каких условиях вести переговоры с РФ, – президент Словении

Словения, как и другие страны мира, стремится к миру, но Украина должна сама решать, когда и при каких условиях она будет вести переговоры с РФ. В войне с Россией Украина защищает не только свои права, но и права всех народов.

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Об этом заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар 28 июня во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве. В частности она сказала, что Украина в нынешней войне защищает не только свои права, но и права всех народов.

Россия же "была той страной, которая напала на Украину", а безопасность и порядок на планете должны обеспечить международное право, заявила Наташа Пирц Мусар.

"Я очень радуюсь прогрессу на первом Саммите мира в Швейцарии. Словения участвовала там. И мы все участвовавшие в этой конференции понимаем, что мы защищаем международное право и Устав ООН. И мы согласились с президентом (Владимиром Зеленским. – Ред.), что нет политика, который не хотел бы мира. Мы все понимаем риски, но Украина – это страна, которая должна решать, когда и при каких условиях она будет вести переговоры. И здесь мы на вашей стороне", – сказала лидер Словении.

Она добавила, что Любляна оказывает поддержку и принимает участие во встречах по семи пунктам Формулы мира.

"И будем это продолжать", – пообещала политик.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу в Киев с визитом прибыла президент Словении Наташа Пирц Мусар. Вместе с президентом Зеленским она почтила память павших защитников Украины.

Лидер Словении также заявила, что работа над двусторонним соглашением о безопасности с Украиной вышла на финишную прямую. Договор может быть подписан перед саммитом НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

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