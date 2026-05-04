Украина фиксирует 'определенную активность' и усиление инфраструктуры в Беларуси: в ГПСУ рассказали, есть ли угроза

По состоянию на начало мая угрозы для Украины со стороны Беларуси нет. Вместе с тем наши разведчики и пограничники фиксируют "определенную активность", наращивание инфраструктуры и логистических возможностей соседней страны, которые теоретически могут быть использованы в координации с РФ.

О текущей ситуации рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко. В понедельник, 4 мая, в телеэфире он отметил, что Украина отслеживает ситуацию.

Что известно об активности в РБ

Демченко сказал, что не может открыто разглашать всю информацию. Но (как ранее отмечал президент Украины Владимир Зеленский) "определенная активность – если оценивать в целом – на территории Беларуси происходит".

Речь идет о создании логистических направлений, полигонов, "дальнейшей, возможно, активности по сотрудничеству с Россией".

"По состоянию на сейчас Россия не держит на территории Беларуси достаточных своих сил, подразделений, которые могли бы угрожать нашей стране. Но в любой момент вся эта инфраструктура, которую создает Беларусь, конечно, может быть использована РФ", – объяснил опасность представитель Государственной пограничной службы.

Силы обороны следят за тем, "насколько ситуация может развиваться".

"Не пройдет бесследно перемещение российских подразделений на территории РБ", – заверил спикер, добавив, что Украина должна быть готова к любым событиям и для этого нужны сильные оборонительные позиции.

– Недавно Владимир Зеленский заявил о "довольно специфической активности на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси". Президент заверил, что в случае угрозы Киев готов оперативно реагировать.

– В средине апреля Зеленский также заявлял, что государство-агрессор РФ может попытаться в очередной раз втянуть Беларусь в войну против Украины. В приграничье соседней страны достраивают дороги, ведущие к нашей территории, а также налаживают артиллерийские позиции.

