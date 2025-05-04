Украина готова к тишине с любого дня, но не менее месяца, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня с любого дня, но минимум на месяц. Предложение российского диктатора Владимира Путина относительно тишины на 9 мая он назвал циничным, ведь войска России каждый день наносят удары по Украине.

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В частности, за неделю РФ запустила более 1180 ударных дронов, 1360 КАБов и десять ракет разных типов. Соответствующее заявление Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале, добавив видео последствий последних обстрелов.

Он информировал, что в ночь на воскресенье, 4 мая, армия агрессора применила против населенных пунктов Украины 165 беспилотников, большинство из которых были "Шахедами".

"Всю ночь спасатели в Киеве тушили пожары – дома и машины – после атаки российских дронов по спальным районам. Есть, к сожалению, пострадавшие дети и взрослые. Всем оказана необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Также был пожар в Черкассах, там горело обычное общежитие, добавил Зеленский.

Россияне также ударили "Шахедами" по Харьковщине, Николаевщине, Киевщине. Утром продолжались удары КАБами по Донетчине и Сумщине.

"Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня. За эту неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и десять ракет разных типов", – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что нужно "реальное прекращение огня".

"Украина готова к тишине с любого дня, но по меньшей мере на месяц, чтобы покончить с войной. Если тишина, то каждый день, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день. Спасибо всем нашим партнерам, кто продолжает помогать Украине и давить на Россию", – говорится в заявлении президента.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 мая силы ПВО уничтожили над Украиной 69 ударных дронов, еще 80 были локационно потеряны. Из-за вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Черкасчина и Киевщина.

В Черкассах вспыхнул ряд пожаров, повреждено общежитие и пострадал человек. В Киеве горели дома и авто, пострадали 11 человек, из которых двое детей.

В Изюме Харьковской области из-за попадания в здание почты возник пожар, в селе Левковка горели учебное заведение, складское здание и трава, частично разрушено здание сельсовета.

Три вражеских БПЛА были сбиты над Днепропетровщиной. В Днепровском районе изувечено сельское предприятие, возник пожар.

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