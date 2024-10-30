Украина готовит план из трех пунктов: у Зеленского рассказали о планах на второй Саммит мира

В настоящее время идет подготовка ко второму Саммиту мира. На нем Украина представит план из трех пунктов Формулы мира, которые были рассмотрены на инаугурационной встрече в Швейцарии.

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Это, напомним, вопросы продовольственной безопасности, энергетической безопасности, а также обмена пленными. Об этом в среду, 30 октября, в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Украина готовит план, чтобы презентовать по итогам первого Саммита мира, готовит план из трех пунктов, чтобы представить его на втором Саммите мира", – сказал он.

Эти три пункта на первом Саммите мира были поддержаны сотней государств и организаций и станут основой документа, который готовит Украина на Второй саммит.

Также с августа проходят тематические конференции по другим элементам Формулы мира. По их результатам в итоговый документ могут войти другие пункты Формулы.

Отдельно Никифоров отметил, что Украина сейчас активно сотрудничает со странами Глобального Юга, чтобы заручиться их поддержкой накануне Саммита.

Как сообщал OBOZ.UA, западные партнеры настаивают, чтобы на Саммите мира присутствовали представители страны-агрессора России. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, если россияне будут присутствовать на этой встрече, позиции Украины станут гораздо слабее.

Также он сказал, что когда будет реализован План победы Украины, представителей РФ можно будет увидеть на Глобальном саммите мира. Тогда также можно будет говорить о реализации Формулы мира. Сейчас же Москва уклоняется от настоящей дипломатии.

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