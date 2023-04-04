Украина готовится к большому контрнаступлению, но столкнется с рядом вызовов: время имеет решающее значение – NYТ

Украина готовится в ближайшие недели начать большое контрнаступление. Эта операция станет проверкой способности Вооруженных сил страны перевооружать и формировать батальоны, сохраняя при этом мотивацию и навыки маневрирования, которые давали ей преимущество в трех предыдущих контрнаступлениях.

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О проблемах, с которыми придется столкнуться Украине во время весенней кампании, рассказали в материале The New York Times. СМИ отметило, что в этом вопросе время имеет решающее значение.

Американские журналисты считают, что успех Украины в битвах на юго-восточных равнинах убедит мир в том, что военная мощь России снижается, ослабит опасения, что война зашла в тупик, и, скорее всего, подтолкнет союзников Украины к дальнейшему вооружению и финансированию Киева в войне. При этом, например, бюджет США на военную помощь, например, как ожидается, будет исчерпан примерно к сентябрю.

В материале отметили, что проблемы пугают. Там предсказывают, что украинским офицерам придется организовывать атаки артиллерии, пехоты и бронетехники, которым нужно будет прорываться через российские окопы, танковые ловушки и минные поля. Современные западные танки с лучшей живучестью и огневой мощью будут иметь решающее значение для уничтожения этих позиций.

Как заявила изданию директор Института Маккейна Эвелин Фаркас, если оружие и обученные войска будут вовремя поставлены, Украина способна нанести российской армии потери, которые могут иметь далеко идущие геополитические последствия.

Эксперт высказала убеждение, что многое может измениться с приходом на передовую новых западных вооружений и десятков тысяч украинских солдат, которые проходят подготовку к операции дома и в Европе.

Тем не менее успех не гарантирован, считают журналисты, так как союзники медлили с поставками, и до сих пор неизвестно, достаточно ли ее количество у ВСУ для проведения контрнаступления.

Напомним: во время поездки 3 апреля в село Ягодное Черниговской области президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к деоккупации своих территорий – у захватчиков еще есть время покинуть чужую землю, иначе они будут уничтожены.

"Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– россияне ощутимо паникуют и усиленно готовятся к контрнаступлению ВСУ. В частности, в украинском Крыму, который находится под оккупацией с 2014 года, они вырыли длинные линии окопов и глубоких траншей для того, чтобы останавливать военную технику;

– при этом в Белом Доме считают, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. В то же время западные союзники считают, что попытки России провести собственное наступление на украинские позиции не будут иметь успеха.

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