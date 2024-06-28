Украина и Чехия подпишут соглашение о безопасности: Фиала рассказал, когда это произойдет

Украина и Чехия согласовали дату подписания соглашения о безопасности. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что это произойдет на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, который состоится 18 июля.

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Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в соцсети Х. По его словам, переговоры по тексту чешско-украинского соглашения договорено завершить.

"Мы с президентом Владимиром Зеленским вчера договорились, что завершим переговоры по тексту чешско-украинского соглашения о безопасности саммита НАТО в Вашингтоне. Затем мы подпишем ее на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля", – проинформировал Фиала.

Следует отметить, что Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности уже с 18 европейскими государствами и Соединенными Штатами. В страны-партнеры вошли Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия, Литва и Эстония.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы конкретные шаги, которые помогут приблизить справедливый и продолжительный мир для украинцев. Глава государства отметил, что это укрепит надежную стабильность для всех стран мира.

Ранее сообщалось, что Украина 25 июня официально начала переговоры по членству в ЕС: начала работу межправительственная конференция. Методику вступления кардинально не изменяли, хотя ее адаптируют под ситуацию в каждой из стран. Украине придется выполнить целый ряд условий, разделенных на 33 раздела.

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