Украина и Израиль начали сотрудничество в вопросе противодействия ударным БПЛА: журналист раскрыл подробности

Украина и Израиль начали новый этап сотрудничества в сфере противодействия ударным беспилотникам, в частности иранского производства, известным как "Шахед". Сотрудничество между военными Израиля и Украины началось после длительного периода, когда Иерусалим отказывался оказывать помощь Киеву в этой сфере.

Видео дня

Об этом сообщил журналист Эмиль Шлеймович в издании "Детали", ссылаясь на информированные источники. Согласно информации, работа по противодействию беспилотникам началась еще до того, как БПЛА атаковали частную резиденцию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаниягу в Кейсарии.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Журналист отмечает, что на начальных этапах широкомасштабного вторжения России в Украину украинские военные вынуждены были полагаться на устаревшие образцы вооружения. Однако ситуация изменилась, и сейчас страна получает современную технику от НАТО, Южной Кореи, Австралии и других государств. В Украине активно развивают новые зенитные системы, в частности усовершенствованные пулеметы с автоматическим наведением и удержанием цели.

Особенно ценным для украинских военных может оказаться опыт Израиля в раннем обнаружении "Шахедов" по характерным звукам их двигателей. Этот подход может быть адаптирован и для БПЛА, совершающих полеты над морем, как это часто происходит во время атак на приморские города Израиля. Важно отметить, что ликвидация БПЛА в таком случае значительно дешевле по сравнению с использованием современных ракет, запускаемых с самолетов или вертолетов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина активно искала пути сотрудничества с Израилем в борьбе против иранских беспилотников, используемых Россией в войне. Однако попытки Киева наладить взаимодействие остались без ответа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!