Украина и РФ готовятся к большим наступлениям весной, сейчас войска Путина теряют 500-600 военных ежедневно, – Резников

Украина и Россия готовятся к новым наступлениям весной 2023 года, поэтому ВСУ должны получить долгожданное вооружение, в том числе танки и истребители. Со своей стороны Россия собирает все имеющиеся у нее силы, оружие и боеприпасы и сосредотачивает их на ранее оккупированных территориях.

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Об этом в интервью BBC рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он обратил внимание на огромные потери россиян в этой войне и объяснил, почему не выражает обеспокоенность относительно возможной эскалации на фронте.

"Эта обеспокоенность по поводу следующего уровня эскалации для меня своего рода протокол", – сказал Резников.

Он добавил, что Россия теряет ежедневно "приблизительно 500 или 600" своих боевиков, в то время как Украина теряет десятую часть этого числа. Поэтому Россия в подготовке нового наступления пытается собрать "силы, боеприпасы и оружие" и стянуть их в районы на юге и востоке, которые она уже оккупировала. Но это ей не поможет.

"Любые завоевания будут иметь для России прежде всего чрезвычайно символическое значение. Они придут после ряда унизительных неудач, включая хаотическое отступление из северо-восточного района Харьковщины и уход из южного города Херсона, единственного областного центра, захваченного российскими войсками в этой войне", – сказал министр обороны Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у России наблюдается существенная проблема с большим количеством раненых военнослужащих. В российских военных госпиталях просто нет мест из-за такого количества пострадавших военнослужащих во время войны в Украине.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что, согласно данным украинской разведки с января 2023 года, в России запланирован старт новой волны мобилизации. Ее необходимость обусловлена нехваткой живой силы в армии оккупанта, в результате чего возникают проблемы как с комплектованием имеющихся подразделений из-за высоких потерь в боевых действиях, так и с формированием новых подразделений.

Также Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление Вооруженных сил Украины в марте 2023 года. По его словам, самые горячие бои будут в марте.

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