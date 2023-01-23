Украина и Россия приближаются к более кровавому этапу войны, западное оружие может стать решающим в битве – NYT

Военное противостояние России и Украины вступило в более смертоносную и судьбоносную фазу. При этом единственный человек, который может остановить войну – кремлевский диктатор Владимир Путин, не подает признаков того, что он это сделает.

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За 11 месяцев войны украинская армия одержала ряд побед и смогла освободить огромное количество территорий от оккупантов, однако ожесточенные бои продолжаются. Об этом говорится в аналитической статье The New York Times.

Российские военные преступники в свою очередь продолжают "воевать" с мирным населением и энергетической инфраструктурой Украины. Аналитики отмечают, что в это же время обе стороны готовятся к новому этапу ожесточенных наступлений в конце зимы или весной. Для этого Россия мобилизовала сотни тысяч новых оккупантов, чтобы бросить их в бой, а некоторые оружейные заводы работают круглосуточно.

Украина укрепляет систему противовоздушной обороны и наращивает силы в бронетехнике за счет поддержки западных партнеров. В NYT подчеркнули, что не последнюю роль в увеличении поставок оружия сыграло ожидание наступления путинской армии в ближайшее время.

Западная поддержка означает, что поля Украины вскоре станут свидетелями полномасштабной танковой и окопной войны, на этот раз противопоставив западное оружие отчаявшейся России. Украина и ее сторонники надеются, что западное оружие будет решающим и позволит не только сдержать российское наступление, но и отбросить армию РФ.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что в 2023 году весна и начало лета станут решающими в развязанной Россией полномасштабной войне против Украины, но о ее завершении речи еще не будет. Тяжелые бои ждут Донбасс, а вот новое нападение оккупантов на Киев из Беларуси маловероятно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2023 год начался в условиях войны РФ против Украины и уже успел стать годом надежд украинцев на победу и счастливую жизнь без вмешательства восточного соседа. Однако прогнозы относительно того, закончится ли война в 2023-м, отличаются.

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