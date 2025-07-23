Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники: Украина и Россия провели обмен пленными. Фото и видео

В среду, 23 июля, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Это уже второй обмен за текущий месяц. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

В этот раз Украине удалось вернуть многих защитников, которые были в плену еще с 2022 года. Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

"Воины, которые возвращаются сегодня, защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более трех лет. Все получат необходимую поддержку и медицинскую помощь", – отметил он.

Среди освобожденных сегодня – военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров. Часть освобожденных сегодня воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет. Возвращается из плена последний из Защитников острова Змеиный – боец Государственной пограничной службы Украины", – сказано в сообщении.

На родную землю возвращены украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему – 66 лет.

"Девятый этап обмена, о котором договорено в Стамбуле. Все получат медицинскую помощь. Поздравляем родственников, большое счастье обнять близких. Должны вернуть всех. Работаем дальше", – написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Зеленский сообщил, что за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Он поблагодарил всех, кто над этим работал.

"Важно, что обмены продолжаются и наши люди возвращаются домой. Спасибо всем, кто продолжает эту сверхважную работу. Вернуть всех наших – это приоритет для государства. И мы продолжим все усилия для того, чтобы все наши люди вернулись из неволи", – отметил президент.

Кадры возвращения наших воинов домой после вражеского плена показали в ГПСУ.

Накануне глава государства говорил, что уже начались необходимые процедуры для нового обмена пленными между Киевом и Москвой. Благодаря партнерам и международным посредникам Украина старается обеспечить освобождение не только военных, но и гражданских заложников и возвращение детей.

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Как сообщал OBOZ.UA, неделю назад Украина вернула тела еще 1000 погибших граждан, в том числе военнослужащих, в рамках репатриационных мероприятий. После этого началась официальная процедура идентификации.

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