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Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники: Украина и Россия провели обмен пленными. Фото и видео

Алексей Лютиков
War
4 минуты
3,1 т.
Обмен пленными 23 июля 2025 года

В среду, 23 июля, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Это уже второй обмен за текущий месяц. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

В этот раз Украине удалось вернуть многих защитников, которые были в плену еще с 2022 года. Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

"Воины, которые возвращаются сегодня, защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более трех лет. Все получат необходимую поддержку и медицинскую помощь", – отметил он.

Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники: Украина и Россия провели обмен пленными. Фото и видео
Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники: Украина и Россия провели обмен пленными. Фото и видео

Среди освобожденных сегодня – военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров. Часть освобожденных сегодня воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет. Возвращается из плена последний из Защитников острова Змеиный – боец Государственной пограничной службы Украины", – сказано в сообщении.

На родную землю возвращены украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему – 66 лет.

Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники: Украина и Россия провели обмен пленными. Фото и видео
Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники: Украина и Россия провели обмен пленными. Фото и видео

"Девятый этап обмена, о котором договорено в Стамбуле. Все получат медицинскую помощь. Поздравляем родственников, большое счастье обнять близких. Должны вернуть всех. Работаем дальше", – написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники: Украина и Россия провели обмен пленными. Фото и видео
Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники: Украина и Россия провели обмен пленными. Фото и видео

Зеленский сообщил, что за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Он поблагодарил всех, кто над этим работал.

"Важно, что обмены продолжаются и наши люди возвращаются домой. Спасибо всем, кто продолжает эту сверхважную работу. Вернуть всех наших – это приоритет для государства. И мы продолжим все усилия для того, чтобы все наши люди вернулись из неволи", – отметил президент.

Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники: Украина и Россия провели обмен пленными. Фото и видео
Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники: Украина и Россия провели обмен пленными. Фото и видео
Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники: Украина и Россия провели обмен пленными. Фото и видео

Кадры возвращения наших воинов домой после вражеского плена показали в ГПСУ.

Накануне глава государства говорил, что уже начались необходимые процедуры для нового обмена пленными между Киевом и Москвой. Благодаря партнерам и международным посредникам Украина старается обеспечить освобождение не только военных, но и гражданских заложников и возвращение детей.

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Как сообщал OBOZ.UA, неделю назад Украина вернула тела еще 1000 погибших граждан, в том числе военнослужащих, в рамках репатриационных мероприятий. После этого началась официальная процедура идентификации.

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