В Украину по результатам репатриационных мероприятий вернули тела 1000 погибших

Украина вернула тела еще 1000 погибших граждан, в частности военнослужащих, в рамках репатриационных мероприятий. Сейчас проводится официальная процедура идентификации.

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Возвращение состоялось в четверг, 17 июля. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших. По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим", – говорится в сообщении.

Операция стала возможной благодаря совместным усилиям украинских силовых, оборонных и правозащитных структур. Важную роль в процессе также сыграли представители Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Вооруженных сил, ГСЧС, а также уполномоченные по правам человека и лиц пропавших без вести. Все репатриированные тела переданы в определенные государственные учреждения для проведения экспертиз.

"Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", – добавили в Штабе.

Напомним, что в Национальной полиции подтвердили: Россия передавала Украине тела своих военных во время репатриаций в 2025 году. По состоянию на сейчас подтверждено 20 случаев, когда россияне передали Украине тела своих оккупантов. Более того, при идентификации тел погибших были также зафиксированы случаи, когда в одном мешке находили останки нескольких разных людей.

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