'Украина имела полное право': Столтенберг назвал законной операцию ВСУ на Курщине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска имели полное право начать операцию на территории Курской области РФ. По его словам, право Украины на самооборону не ограничивается границей, а российские военные и военная техника – это легитимные цели.

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Также Столтенберг объяснил, для чего необходимо было начало операции на Курщине. Об этом генсек НАТО рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt.

Столтенберг заявил, что Украина имела полное право начать наступление на приграничную Курскую область России для самообороны. Он напомнил, что более двух лет РФ ведет агрессивную войну против Украины и уже совершила многочисленные атаки.

"Вот уже более 900 дней Россия ведет неоправданную, агрессивную войну против Украины и уже совершила многочисленные атаки на Украину через границу с территории Курской области. Согласно международному праву, российские солдаты, танки и военные базы являются законными целями", – сказал Столтенберг.

Кроме того, глава Североатлантического альянса добавил, что право Украины на самооборону не заканчивается на границе и напомнил заявление президента Владимира Зеленского, что операция под Курском нужна, чтобы создать буферную зону и обезопасить себя от будущих атак России. В то же время Столтенберг подчеркнул, что операция ВСУ в Курской области связана с рисками, как и все другие военные операции, однако только Украина должна решать, как защищать себя.

При этом он опроверг утверждение руководства России о том, что в НАТО знали о подготовке наступления Украины на Курскую область. Столтенберг заверил, что Киев не обсуждал заранее с Альянсом свои планы по наступлению в Курской области.

"Украина не обсуждала с НАТО свое планирование наступления на Курскую область заранее. В этом отношении НАТО не сыграло никакой роли", – отметил Столтенберг.

Напомним, вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области и продвигаются вглубь территории РФ. В частности, ВСУ продвинулись к востоку от Черкасского Поречного и Нижней Паровой (оба к северу от Суджи). В свою очередь оккупанты продвинулись на южных окраинах Коренево и в полях к северу от Ольговки.

Как писал OBOZ.UA, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что целый ряд государств ЕС поддержал операцию Сил обороны Украины в Курской области РФ. По его словам, действия ВСУ показали миру "стратегическую дерзость" Украины.