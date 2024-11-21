Украина использует все политико-дипломатические рычаги для противостояния российской агрессии: Кислица рассказал о роли Зеленского

Все 1000 дней полномасштабной войны Украина использовала все существующие политико-дипломатические рычаги в рамках ООН для того, чтобы противостоять агрессии РФ. Президент Владимир Зеленский в этом процессе играет ключевую роль.

Видео дня

Уже семь раз он выступал на заседаниях Совета Безопасности ООН и трижды обращался к Генеральной Ассамблее организации. Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сказал "Укринформу".

Глава государства в своих выступлениях в рамках ООН отмечал необходимость привлечения России к ответственности за ее преступление агрессии и военные преступления. Также Зеленский подчеркивал, что мира в Украине нужно достигать на основе Устава ООН и международного права.

Кислица напомнил, что усилиями Украины и ее партнеров во время экстренного заседания Совбеза в феврале 2022 года было решено созвать Чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи ООН, поскольку сам Совет Безопасности был парализован Россией. Страна-агрессор, как известно, захватила место Советского Союза как постоянного члена и пользуется правом вето.

Чрезвычайная сессия ГА приняла шесть исторических резолюций, причем за четыре из них проголосовало более 140 стран (всего 193 страны являются членами ООН). Это документы с названиями "Агрессия против Украины", "Гуманитарные последствия агрессии против Украины", "Приостановление прав членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека", "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН", "Содействие возмещению и репарациям за агрессию против Украины", "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине".

Генеральная Ассамблея ежегодно принимает резолюции о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, имеющие "крайне важное политическое и международно-правовое значение". Также ГА проголосовала за резолюцию "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС".

Кроме того, уже второй год подряд вооруженные силы РФ включены генсеком ООН в так называемый список позора за убийства и увечья детей, а также атаки на школы и больницы в Украине.

"Это важное достижение, поскольку такое решение Генсека беспрецедентно. За всю историю ни разу в список злостных нарушителей не попадал член Совета Безопасности ООН, а тем более постоянный", – отметил Кислица.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября стало известно о новом военном преступлении российских оккупантов. Военные РФ в очередной раз расстреляли украинских пленных на Курщине. Из-за этого преступления омбудсмен Дмитрий Лубинец написал письма Организации Объединенных Наций и МККК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!