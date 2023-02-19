Украина к апрелю получит от Запада только 50 обещанных танков – The Times

Международные партнеры Украины пообещали предоставить украинской армии в общей сложности около 320 западных танков. Однако к началу апреля в Украину прибудет только 50 единиц обещанной техники.

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По мнению аналитиков, такое количество танков не сможет существенно повлиять на боевые действия. Об этом сообщает издание The Times.

На сегодняшний день многие страны Европы заявили, что готовы передать сотни танков в общей сложности. Речь идет, в том числе, о танках немецкого производства Leopard 2.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что члены его правительства будут стараться сплотить партнеров, чтобы ускорить передачу танков Украины.

Также в Германии возмутились, что сначала на Берлин оказывали огромное международное давление с целью возглавить инициативу по поставкам "Леопардов", однако теперь многие страны и сами не торопятся с решением о предоставлении Украине необходимой техники.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Вооруженные силы Украины смогут получить западные танки Leopard 2 и модернизированные Т-72 уже в ближайшее время. По его словам, техника может оказаться на фронте в течение нескольких месяцев.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что западные партнеры сейчас смогут отправить Украине меньше танков Leopard 2, чем обещали. Они пытаются собрать два полных батальона этих машин, однако значительное количество техники требует ремонта.

Также канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что до конца марта 2023 80 танков Leopard 2 должны быть готовы для того, чтобы передать их украинской армии. В то же время политик признал, что уложиться в эти сроки может быть сложно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Нидерланды и Дания не будут поставлять Украине танки Leopard 2. В качестве компенсации за выход из "танковой коалиции" эти страны сделают финансовый вклад в ремонт 100 танков Leopard 1 для наших Вооруженных сил на промышленных складах Германии.

– Польша планирует передать Украине еще 60 модернизированных танков, кроме 250 советского образца, которые уже передала ВСУ. Также Варшава передаст Киеву 14 Leopard.

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