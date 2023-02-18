'Срок абсолютно реален': Дуда уточнил, когда танки Leopard 2 и Т-72 будут переданы Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Вооруженные силы Украины смогут получить западные танки Leopard 2 и модернизированные Т-72 уже в ближайшее время. По его словам, техника может оказаться на фронте уже в течение нескольких месяцев.

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Украинские военные сейчас осваивают "Леопарды" на польских полигонах. Об этом Дуда рассказал в интервью "Укринформу".

По словам польского лидера, Leopard 2 и 60 модернизированных танков Т-72 Польша планирует передать нашей стране в течение 1-2 месяцев. Дуда подчеркнул, что этот срок абсолютно реален.

"Я думаю, что этот срок абсолютно реален, учитывая продолжительность курса обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard, который украинские военные на данный момент проходят в Свентошове", – сказа президент Польши.

Дуда отметил, что бойцы ВСУ проходят обучение на полигоне в Польше на танках и тренажерах, поэтому проходит полная подготовка по обслуживанию танков.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на планах захватить Украину. Вероятно, в Кремле могут задумывать агрессию и против других государств.

Ранее Дуда сказал, что отправка самолетов F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять". Он также подчеркнул, что истребители "очень нуждаются в обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов".

Как сообщал OBOZREVATEL, Анджей Дуда заявил, что западные союзники Украины должны предоставить Украине танки Leopard 2. Глава польского государства подчеркнул, что бронетехнику нужно доставить любой ценой, чтобы Украины смогла защитить себя от нового наступления российской оккупационной армии.

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