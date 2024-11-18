Украина масштабировала серийное производство потопивших 'Москву' ракет: Умеров рассказал подробности

В Украине масштабировали серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун", которыми весной 2022 года был отправлен на дно флагман Черноморского флота России – крейсер "Москва". Это вооружение усовершенствовали для поражения целей на больших расстояниях.

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Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook. Он рассказал о встрече с украинскими производителями ракетного вооружения.

"Сегодня мы наращиваем производство украинских ракет. Уже изготовлены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на дальнейших расстояниях", – написал министр обороны.

13 апреля 2022 года ВМС Украины с помощью ракетного комплекса "Нептун" уничтожили крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота государства-агрессора России. Считается, что "Москва" потенциально является самым крупным военным кораблем, когда-либо выведенным из строя ракетой.

Это стало историческим моментом и продемонстрировало силу национального ракетного вооружения Украины, подчеркнул министр.

Умеров также отметил, что в Украине разрабатываются и новые ракеты-дроны, в частности "Паляница", которая является примером успешного сотрудничества государства и частного сектора.

"Работаем в этом направлении и с иностранными партнерами. Спасибо каждому, кто работает на нашу победу над нашими украинскими ракетами, которые уничтожают врага. Вместе делаем Украину сильнее!" – добавил глава ведомства.

Ранее западные эксперты отмечали, что Украина начала адаптировать отечественные противокорабельные ракеты "Нептун" для ударов на большие расстояния. К таким выводам они пришли после того, как Киев применил свое "совершенно современное" оружие в оккупированном Крыму.

Представитель Минобороны Иван Гаврилюк осенью 2023 подтвердил, что украинский военно-промышленный комплекс занимается модернизацией ракет "Нептун". В частности, продолжаются работы по созданию так называемого длинного "Нептуна".

Как сообщал OBOZ.UA, Румыния вместе с Украиной планирует разрабатывать ракетное вооружение большой дальности. Особое внимание страны хотят уделить противокорабельным ракетам Р-360 "Нептун".

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