Румыния планирует совместно с Украиной разрабатывать ракеты 'Нептун': что известно

Румыния совместно с Украиной планирует разрабатывать ракетное вооружение большой дальности. Особое внимание страны хотят уделить противокорабельным ракетам Р-360 "Нептун".

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Планы румынско-украинского военно-промышленного партнерства предусмотрены на послевоенный период. Об этом сообщает портал Army Recognition.

В апреле 2023 года стало известно, что украинская оборонная промышленность работает над модернизацией ракеты Р-360 "Нептун", хотя окончательные результаты этих усилий остаются неопределенными. Бухарест заинтересован в таком вооружении, ведь стремится работать с Украиной в качестве союзника для контроля над водами Черного моря со своей территории. Несмотря на продвижение российских оккупационных войск на фронте Бухарест надеется, что хотя бы часть черноморского побережья останется под контролем Киева.

Стоит отметить, что совместная работа над ракетным вооружением предусмотрена на послевоенный период. В отличие от французских ракет SCALP-EG или британских Storm Shadow, которые запускаются с воздуха, ракеты Р-360 "Нептун" запускаются с земли и могут поражать как наземные, так и морские цели с дальностью до 400 километров.

Такие тактико-технические характеристики дают этим ракетам стратегическую роль в конфликте. В частности, именно "Нептун" использовались для уничтожения российского крейсера "Москва" в 2022 году. Они потенциально могли бы составить конкуренцию американским ATACMS, единственному другому оружию с аналогичной дальностью, используемому Украиной.

Впервые ракета Р-360 "Нептун" была представлена ​​на Международной выставке "Оружие и безопасность" в Киеве в 2015 году и поступила на вооружение ВМС Украины в 2021 году. Ракета "Нептун" весом 870 кг и длиной 5,05 метра предназначена для поражения военных кораблей водоизмещением до 9000 тонн. Она имеет дальность действия более 200 километров и может поражать морские и наземные цели в варианте для атаки на суше. Ракета оснащена турбовентиляторным двигателем "Мотор Сич" МС400 и улучшенными системами наведения и электроники по сравнению с ее советским предшественником Х-35

Ракетный комплекс "Нептун" включает в себя мобильные пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины, машины управления и специальные транспортные грузовики. Система рассчитана на работу на расстоянии до 25 километров от побережья. В ходе эксплуатационных испытаний и боевых сценариев "Нептун" продемонстрировал свою эффективность, в частности, при атаке на российский крейсер "Москва". В настоящее время Украина работает над увеличением дальности ракеты до 1000 километров и масштабированием производства.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня Силы обороны Украины нанесли удары по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае России ракетами отечественного производства "Нептун". Объекты расположены в радиусе действия американских противоракетных комплексов ATACMS, но США запрещают использовать их по территории государства-агрессора.

Ранее сообщалось, что украинские воины поразили корабль "Константин Ольшанский", который россияне присвоили во время незаконной аннексии Крыма. Удар был нанесен крылатой ракетой "Нептун".

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