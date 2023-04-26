Украина может начать контрнаступление вдоль береговой линии Азовского моря, успех операции определят несколько факторов – NYT

Американские чиновники считают, что контрнаступление Сил обороны Украины для освобождениях всех захваченных Россией территорий, может начаться в мае. Его основой может стать операция вдоль береговой линии Азовского моря.

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Об этом говорится в материале издания The New York Times. В то же время журналисты уточнили, что Киев мало делится с Вашингтоном деталями будущего контрнаступления.

"Хотя Украина мало что сообщает американским официальным лицам о своем оперативном плане, операция, скорее всего, будет развернута на юге страны, в том числе вдоль береговой линии Украины в Азовском море, недалеко от захваченного Россией Крыма", – пишет издание.

Как утверждают в NYT, шансы Украины устроить оккупантам "драматическое шоу" в ходе контрнаступления, среди прочего будут зависеть от разведки США, НАТО и самой Украины. Если Америка и союзники смогут выявить существенные слабые места в обороне российских оккупантов, Украина сможет их пробить с помощью западной техники.

Также издание пишет, что продвижение Сил обороны Украины будет зависеть от того, смогут ли быстро развернуть оборудование для разминирования, большую часть которого предоставил Запад.

"Все зависит от этого контрнаступления. Все полны надежд, может быть, чрезмерно оптимистичны. Но это определит, будет ли достойный исход для украинцев с точки зрения восстановления территории на поле боя и создания гораздо более значительных рычагов для достижения какого-либо урегулирования путем переговоров", – сказал бывший посол США в России и высокопоставленный чиновник НАТО Александр Вершбоу.

Журналисты напомнили, что в секретных документах Пентагона говорилось, что до конца апреля 12 штурмовых бригад, в каждой из которых по 4 тысячи человек, закончат подготовку.

"Американские военные чиновники говорят, что, возможно, украинская армия снова сможет их (российских оккупантов. – Ред.) удивить. Теперь они вооружены европейскими танками и американскими бронетранспортерами, а также имеют новые подразделения, обученные американцами и силами НАТО", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не спекулировать на теме контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он отметил, что информацией о планах наших войск владеет ограниченный круг лиц, поэтому никто точно не скажет, где и каким образом ВСУ будут уничтожать врага.

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