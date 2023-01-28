Украина может получить истребители от Великобритании: The Telegraph назвало условие

В Великобритании рассматривают возможность передачи Украине истребителей. Однако это может произойти лишь тогда, когда российская оккупационная армия будет выбита из территории Украины.

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Следовательно, в случае передачи истребителей, они будут задействованы в определенных операциях на украинско-российской границе. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По информации СМИ, британская армия обеспокоена тем, что Королевские военно-воздушные силы Великобритании "не берет на себя ответственность за поддержку Украины". Один из высокопоставленных источников в британских ВВС рассказал, что существует вероятность передачи Украины истребителей. В то же время он отметил, что сейчас этот вопрос не является приоритетным.

Источники в военно-воздушных силах Великобритании добавили, что такой сценарий может наступить, когда "Россию вышвырнут из Украины и украинцам потребуется провести миссию по охране своего воздушного пространства".

При этом мнения в Королевских ВВС разнятся. В частности, другой источник рассказал, что танков достаточно для прорыва линии фронта.

"Вызов, с которым мы сталкиваемся в воздухе и на море, двоякий. Наше оборудование намного сложнее в использовании и требует больше времени для обучения. Это сильно отличается от обучения пехоты на танках", – отметили в ВВС Великобритании.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал видео с американскими истребителями F-16. Ролик он подписал: "Вскоре в небе Украины".

Ранее в Белом доме заявили, что не исключают поставку Киеву F-16. США могут сыграть главную роль в принятии решения о предоставлении истребителей.

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