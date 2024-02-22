Дискурс по поводу будущего украинской боевой авиации существенно оживился в феврале 2024 года из-за сообщения о возможном получении Mirage 2000D в будущем и недавнем комментарии посла Украины в Турции Василия Боднара в интервью CNN Turk. Там дипломат заявил о намерении Украины приобрести новый турецкий истребитель 5 поколения KAAN. Этот самолет успешно совершил свой первый полет 21 февраля 2024, что само по себе знаменует новую веху в турецком и мировом авиастроении.

Прежде чем рассматривать актуальные и перспективные варианты истребителей для украинских воздушных сил, следует выделить уровни наших потребностей. Первый уровень – это любая устаревшая авиация (например, МиГ-21, F-4). Это уровень поддержки базовых возможностей, например, в случае потери Украиной авиации вообще, лучше будет иметь устаревшие самолеты, чем ничего. Второй уровень – это уровень поддержки имеющихся возможностей. Туда можно отнести передачу МиГ-29 из Словакии и Польши или македонских Су-25. Третий уровень – это уровень определенного прироста возможностей, куда можно отнести получение старых западных истребителей с современным вооружением: датские и нидерландские F-16MLU или списанные австралийские F/A-18A. Именно к этому этапу сейчас приближаются наши Воздушные силы к получению F-16 из Европы. Кроме того, не следует исключать вариант с передачей Швецией своих JAS-39C Gripen. Вариант с Грипеном становится реалистичным после вступления Швеции в НАТО. Как минимум, в Стокгольме такую возможность изучали. И четвертый уровень – это уровень передовых возможностей, которые позволят по меньшей мере достичь паритета с противником. Туда можно отнести новейшие истребители с современной электроникой и вооружением, изготовленные разными странами мира. И KAAN как раз относится к этой категории.

Прохождение испытаний, заключение контракта, налаживание экспортного производства займет длительное время, принятие самолета на вооружение в Турции может затянуться до 2028 года. Вероятно, если Украина приобретет турецкий самолет, Воздушные силы получат его, ориентировочно, только в 2028-2030 годах. То есть, закупка Каана не отменяет нашу неотложную потребность в списанных западных самолетах, которые можно получить как можно быстрее. Однако, довольно интересно, что комментарий посла в отношении Каанов сделан на фоне отмены визита Путина в Турцию. Причем только недавно Нуланд озвучивала предложение Турции отказаться от российских систем ПВО С-400. Это все, а также работа турок над заводом компании Байкар в Украине – нежелательные ятаганы в спину международному и внутреннему имиджу Путина накануне выборов.

Турецкий Каан – не единственный вариант современного истребителя для наших Воздушных сил 5 поколения или поколения 4++, не стоит исключать возможность заключения договоренностей в будущем относительно европейских Рафалов или Тайфунов, но Каан все же остается реалистичным вариантом. Вероятно, будущий парк украинской боевой авиации в конце концов составят F-16, французские Миражи (в качестве замены бомбардировщиков Су-24 и об интересе к которым сообщали в Воздушных силах), и новые современные истребители, те же Кааны (об интересе к нему со стороны именно военных еще не сообщалось). Кроме того, Каан сможет работать в координации с беспилотным истребителем Кызыл Елма от компании Байкар, который, вероятно, будет собираться вместе с другими Байрактарами на заводе под Киевом. То есть, согласно вышеприведенной классификации, возможности нашей авиации будут не только усилены, но и доведены до высокого уровня в соответствии с теми опасными угрозами, с которыми нашим авиаторам приходится сталкиваться в небе.