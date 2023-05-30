Верховный бункеркомандующий может скрыть гибель более 200 тыс. своих солдат на войне, но дроны над Москвой и хлопок по всей стране ему замаскировать не удастся. Пандемия истерики в болотах должна стать финалом этой фазы войны.

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Далее текст на языке оригинала.

Shaping operations (SO) буквально перекладається як формуюча операція: покликана створювати передумови для успіху вирішальної атаки шляхом впливу на противника, населення країни та місцевість.

Прикладом SO є знищення ворожих запасів, інфраструктури, введення ворога в оману, сіяння паніки на його території.

У випадку з Україною ідея полягає в тому, щоб створити "багато дилем для російського командування", – цитує британська FT Майка Мартіна, автора книги "Як вести війну". Дилема – це необхідність вибору між двома – звичайно небажаними або важко здійсненними – можливостями. "Дилеми паралізують дії", – пояснює Мартін.

З травня Україна вже реалізовує стратегію SO. Міжнародні експерти вважають, що в такий спосіб українське командування прагне вплинути на мислення кремля, змусивши потратити частину ресурсів в холосту.

Навіть при всій вірусності Інтернету, ми до кінця не можемо уявити весь розмах хвилі диверсій, що накрила сьогодні Мордор: Нижній Новгород, Курськ, Бєлгород, Брянськ, Крим, Москва, Перм, Ленінградщина, Краснодар, – ось лише частина "бавовняної" географії Московії. Дрони з вибухівкою, підриви залізничних шляхів та транспортних енергетичних вузлів, удари по електростанціях та паливних складах, сховищах зброї та аеродромах і військкоматах, атаки морських дронів по кораблях – це сьогоднішня реальність "великої імперії". Як стверджують мої джерела в погонах, дуже часто наслідки роботи партизан подаються московитами як нещасні випадки, аби привертати менше уваги.

Кремль дійсно потрапляє на оту розтяжку: з одного боку старається концентрувати війська на лінії фронту, з іншого, після Бєлгородського копняка думає про необхідність зміцнювати свої угрупування по всій лінії кордону з Україною. В Криму треба нарощувати кількість кораблів для ведення бойових дій, при цьому, це – дедалі небезпечніше. Таких прикладів – тьма.

"Операції обману завжди були частиною війни, але зараз їхній ефект посилюється соціальними мережами, – каже Джон Спенсер, керівник кафедри в Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті. – Це українські операції в сірій зоні, які вимагають від Росії витрачати ресурси – чи то війська, чи то інформаційні зусилля. Вони схожі на маніпуляції фокусника: вони обманюють глядача і змушують його звернути увагу на щось інше".

SO також пробиває зомбовані мізки прихильників бункерного, доносячи, що війна уже підбирається до їхніх домівок. Дуже влучною в цьому сенсі є публікація в пропагандистському бачку ТАСС, який новину про атаку дронів на Москву подав під рубрикою "Военная операция на Украине". Хоча, ТАСС може вважати свою столицю частиною України.

Не стигла зграя дронів облетіти Москву, як орківські турбопатріоти облили жовчю кремль за нездатність захистити країну від загроз, що проникнули через лінію фронту.

Безпілотники завдали мінімального збитку для столиці, але при цьому мали колосальний психологічний удар по свідомості московитів. Гібридний фронт ЗСУ стає хорошою предтечею контрнаступу і починає конкурувати з російським телевізором: з кожним таким "бавовняним" днем російські солдати втікатимуть з фронту дедалі активніше, а глибинний народ ставитиме дедалі більше запитань щодо так званих цілей "СВО".

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