Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности: что известно

Украина вступила в переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно заключения важного двустороннего соглашения. Оно направлено на обеспечение безопасности нашего государства.

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Об этом сообщает Офис президента Украины. Во главе украинской делегации на переговорах стоит руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Предоставление гарантий безопасности Украине было оговорено в Совместной декларации о поддержке Украины, что послужило основой для дальнейших переговоров и разработки соответствующих двусторонних соглашений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Символично, что именно Соединенные Штаты Америки – наш самый стратегический партнер – стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс", – подчеркивает он.

Андрей Ермак отметил, что создание успешной модели сотрудничества между Украиной и США по предоставлению гарантий безопасности может послужить примером для других стран-партнеров.

Отмечается, что предоставление гарантий безопасности усилит прогресс Украины на пути к ее будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО). Данная цель рассматривается как конечная и надежная гарантия безопасности для Украины. Подобное членство в таких международных структурах обеспечит стране укрепление своей позиции на мировой арене, а также повышение безопасности и стабильности в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина запланировала провести переговоры с США относительно двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке украинского государства. Это даст возможность обеспечить способность нашей стране победить сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.