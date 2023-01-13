Украина начала получать тяжелую технику от союзников – Офис президента

Украина начала получать тяжелую военную технику от западных союзников. Это именно то вооружение, которое нужно ВСУ для контрнаступательных операций и победы над врагом.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале. О какой именно военной технике идет речь и от каких стран она уже поступила, глава президентской канцелярии не сообщил.

"Чтобы выиграть эту войну, нам нужна дополнительная военная техника, тяжелая техника. Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику", – написал Ермак.

По его словам, это только начало поставок, и они будут продолжаться и дальше.

"И так будет и дальше, потому что я знаю, что наши партнеры и дальше будут поддерживать нас всеми возможными способами", – добавил глава Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, і британском правительстве уже подтвердили, что Великобритания планирует передать Украине танки. Соответствующее поручение премьер-министра будет проработано в течение следующих недель.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что рота танков Leopard, которую Варшава передаст Украине, это небольшая и даже символическая помощь. Однако если тяжелую бронетехнику передаст целый ряд стран, то удастся создать крупное танковое подразделение.

Финляндия также заявила, что передаст Украине танки Leopard при условии, что будет создана международная коалиция.

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