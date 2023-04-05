Украина накапливает боеприпасы для контрнаступления и наносит глубокие удары в тыл окупантов — CNN

Украина наносит глубокие удары в тыл оккупантов. Вместе с тем ВСУ накапливают боеприпасы перед ожидаемым контрнаступлением, которое должно состояться в ближайшее время.

Видео дня

Об этом пишет CNN, ссылаясь на информацию западных официальных лиц.

Отмечается, что украинские военные очень умело наводят системы HIMARS на конкретные цели в тылу врага.

"Некоторые из этих глубоких ударов по российским позициям на юге Украины являются подготовкой к будущему наступлению", – заявили официальные лица.

Западные чиновники также считают, что Украина накапливает боеприпасы перед контрнаступлением. В то же время, по их словам, они не заметили никакой нехватки, которая бы ограничивала повседневные операции ВСУ.

"Мы не видели их в такой ситуации, когда им приходится сдерживать свои операции из-за нехватки боеприпасов. Они, очевидно, хотят накапливать запасы в этот момент, потому что они готовятся к наступлению. Поэтому им нужны эти гарантии поставок, чтобы иметь возможность выдержать наступление", – цитирует издание заявления официальных лиц.

"Учитывая то, что мы видим, они получают эти поставки сейчас", – констатируют чиновники.

Издание The New York Times ранее писало, что Украина готовится в ближайшие недели начать большое контрнаступление. Оно станет проверкой способности ВСУ перевооружать и формировать батальоны, сохраняя при этом мотивацию и навыки маневрирования, которые давали преимущество в трех предыдущих контрнаступлениях. СМИ отметило, что в этом вопросе время имеет решающее значение.

В то же время россияне ощутимо паникуют и усиленно готовятся к контрнаступлению ВСУ. В частности, в украинском Крыму, который находится под оккупацией с 2014 года, они вырыли длинные линии окопов и глубоких траншей для того, чтобы останавливать военную технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к деоккупации своих территорий – у захватчиков еще есть время покинуть чужую землю, иначе они будут уничтожены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!