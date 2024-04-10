'Украина намерена вернуть всю оккупированную территорию': Зеленский рассказал, как это будет происходить

Украина по прежнему планирует вернуть все временно захваченные Россией территории. Однако не все оккупированные населенные пункты будут освобождены от армии РФ с помощью оружия.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild. Глава государства подчеркнул, что этот путь может быть долгим, однако в этом заключается наша цель и она справедлива.

"Не говорю, что всю территорию (Украина будет возвращать. – Ред.) с оружием, как я уже говорил вам. Думаю, это долгий путь. Не хочу казаться слишком оптимистичным, но сейчас буду реалистом", – сказал президент.

Зеленский отметил, основная цель остается прежней – сохранить демократическую Украину, как часть Европы и как будущего члена Европейского Союза. Для этого Украине нужно не только вернуть захваченные Россией города, но и создать условия, чтобы люди возвращались домой.

"Речь идет не только о территории. Нужно создать условия, чтобы люди могли вернуться обратно. Это значит, что все инвесторы и мировой бизнес должны верить в Украину, в ее будущее. Это означает отсутствие любого замороженного конфликта", – подчеркнул глава государства.

Журналист спросил у Зеленского, верит ли он в то, что Украина сможет вернуть захваченные территории Донбасса и Крым, на что президент ответил, что Украина не планирует возвращать все свои территории с оружием. Кроме того, он сказал, что прошлогоднее контрнаступление Сил обороны Украины нельзя назвать неудачным.

"Там причин много. Недоукомплектованность наших бригад – тоже причина. Россияне знали, куда мы пойдем. Абсолютно. Почему они знали и откуда вся эта информация, не могу вам сказать. История в любом случае разберется", – подытожил президент.

Положительным моментом контрнаступления он назвал победы Украины в Черном море.

"Мы построили зерновой коридор, альтернативный, и уничтожили много флота Российской Федерации. Это большой успех? Нет, с одной стороны, а с другой стороны, то, что в принципе Украина выстояла, – это большой успех. И поэтому, как ответить вам на вопрос, сможем ли мы отвоевать всю территорию? Гибридная война и гибридная победа. Это не значит, что только с оружием в руках надо возвращать территории",– подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц "не будет канцлером мира, если он захочет заморозить эту войну". В случае заморозки конфликта выгоду получит только российский диктатор Владимир Путин.

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