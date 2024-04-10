Путин получит возможность лучше подготовиться: Зеленский резко ответил сторонникам 'заморозки' войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц "не будет канцлером мира, если он захочет заморозить эту войну", которую страна-агрессор Россия развязала против нашего государства. В случае заморозки конфликта выгоду получит только российский диктатор Владимир Путин.

Об этом Зеленский сказал в интервью немецкой газете Bild. Он отметил, что глава РФ использует паузу в войне для подготовки к новому нападению.

"Конечно, некоторые люди будут счастливы. Мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не летят", – отметил гарант.

Однако эта радость будет продолжаться до тех пор, когда Россия увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников, а также проанализирует все ошибки, которые она допустила, начиная полномасштабное вторжение в Украину.

"Это похоже на перерыв, когда вы смотрите фильм. Но это не фильм, это реальность. Это перерыв. Но это перерыв для Путина", – предостерег Зеленский тех, кто верит в положительный эффект от заморозки войны.

Напомним, что ранее в правительстве Германии заявили, что они не поддерживают идею возможности заморозки войны в Украине. Позиция канцлера Олафа Шольца относительно поддержки нашего государства, которое дает отпор российской агрессии, остается неизменной.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский уже не раз объяснял, что заморозка войны в Украине стала бы для нашего государства серьезным вызовом и большой проблемой. Ведь прекращение активных боевых действий означало бы не паузу в войне, а возможность отдыха для российского лидера Владимира Путина и его войск.

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