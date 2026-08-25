Украина нанесла удар по комплексам РЭБ противника и повредила истребитель МиГ-29 в Ростовской области: подробности операции

24 августа и в ночь на 25 августа 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей оккупантов. Так, в результате атак были поражены комплексы РЭБ, склады и поврежден истребитель МиГ-29 противника.

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Масштаб нанесенного врагу ущерба уточняется. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Какие объекты противника подверглись ударам

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным целям врага. Так, в результате эффективной работы защитников 24 августа подтверждено повреждение российского истребителя МиГ-29 на аэродроме "Миллерово" в Ростовской области РФ.

Также наши защитники поразили комплексы РЭБ противника. Так, в Луганске был поражен специализированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Пересвет-М".

Кроме того, Силы обороны поразили станцию радиоэлектронного подавления спутниковой связи Starlink в Мирном, что во временно оккупированном Крыму.

Также на временно оккупированных территориях Бердянска и Приморска Запорожской области были поражены склады оккупантов.

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"Кроме того, в Бердянске Запорожской области был поражен склад горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника. Среди прочего, в Приморске Запорожской области были поражены склады материально-технических средств подразделения оккупантов", – говорится в материале.

В Генштабе уточнили, что степень нанесенного оккупантам ущерба уточняется, а работа по уничтожению врага не прекращается.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует!" – отметили в Генштабе.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 25 августа в Амурской области РФ вспыхнул пожар на Амурском газохимическом комплексе. По предварительным данным, загорелась установка пиролиза, над предприятием поднялся густой столб дыма.

Также мы писали о том, что 24 августа в нескольких регионах юга России прогремели взрывы, после чего вспыхнули пожары на складских комплексах маркетплейса Ozon. Сообщалось о поражении как минимум трех логистических хабов компании.

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