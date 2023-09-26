Украина нашла способ, как собирать собственные ракеты без угрозы ударов со стороны РФ: Данилов приоткрыл тайну и предупредил Кремль

Украина перенесла за границу часть производства собственных ракет после того, как российские террористы попали в одно из мест их сбора на территории нашего государства. Однако главная задача нашей армии – отправить на дно весь Черноморский флот РФ, ответственный за бомбардировку наших городов, и мы это сделаем.

Соответствующее предупреждение Кремлю сделал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в интервью изданию ABC. Он обратил внимание, что наши военные все чаще достают до значительно удаленных от границы военных объектов противника.

Ранее секретарь СНБО показывал в соцсети Х (exTwitter) запуск неизвестной ракеты. В общении с СМИ он пояснил, что речь идет о закрытой ракетной программе Украины, детали которой, а также текущий статус разглашать никто не будет.

"Я могу вам сказать, что, к сожалению, Россия попала в место, где были собраны эти ракеты. Сейчас мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны", – заявил чиновник.

Новость дополняется.