Ликвидация Черноморского флота должна заставить Россию задуматься о выходе из войны, – Данилов

Полная или даже частичная ликвидация Черноморского флота России могла бы побудить государство-террориста задуматься о выходе из развязанной им войны. Чем убедительнее будет преимущество западного оружия в руках украинцев, в том числе и на море, тем ближе будут достижения наших стратегических целей.

Об этом говорится в колонке секретаря СНБО Алексея Данилова на сайте УП. По его словам, "демилитаризация" ЧФ РФ – посильная задача для украинских военных.

"Это могла бы быть хорошая демонстрация отсутствия возможностей у российской армии адекватного противодействия западным технологиям, что рисовало бы очень печальную картину дальнейших событий", – убежден Данилов.

Также, по его словам, на недавней встрече представителей дипломатического корпуса предметом обсуждения стала Формула мира президента Украины Владимира Зеленского. Особое значение имеет пункт о выводе всех российских войск и вооруженных формирований с территории Украины. Секретарь СНБО выразил мнение, что это возможно только военным путем и при условии скорейшего получения достаточного количества оружия от стран-партнеров.

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Напомним, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает вполне логичными украинские атаки против кораблей Черноморского флота РФ, поскольку РФ активно использует их в войне.

"Россия не может использовать свой Черноморский флот для нанесения ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине и не ожидать, что Украина не будет нападать на эти активы, совершающие военные преступления", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские войска продолжат уничтожать вражеские объекты во временно оккупированном Крыму. По его словам, ВСУ будут наносить удары, пока враг не покинет украинский полуостров.

– В британской разведке считают, что попытки России восстановить корабли, поврежденные атакой на оккупированный Севастополь, скорее всего, потребуют много лет и сотен миллионов долларов. Хотя минобороны РФ преуменьшает ущерб, очевидно, что десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" получили катастрофические повреждения.

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