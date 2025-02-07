'Украина не будет жалеть ресурсов': Зеленский – о новых штурмах ВСУ на Курщине, уничтожении солдат КНДР и производстве дронов

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 февраля, провел встречу с командирами подразделений беспилотных систем Сил обороны. Он подчеркнул, что "значение дронов должно стать таким, чтобы все больше и больше исключать российские штурмы".

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"Решения приняты, дроны производим и поставляем... Украинское государство не будет жалеть ресурсы на это, потому что это сохранение жизней наших людей", – заявил Зеленский. Новое вечернее обращение к народу появилось на YouTube-канале Офиса президента.

Как указал глава страны, БПЛА – это технологическая база современной войны. Украинцы должны быть лидерами в этой сфере, и во многом уже так и есть.

Президент встретился с командирами подразделений беспилотных систем. "Они являются лучшими, и опыт всех наших лучших будет масштабироваться. Это люди, пишущие новую доктрину технологической защиты для Украины", – сказал Зеленский.

7 февраля он провел новую Ставку, заслушал доклады о конкретных видах вооружений и техники, нашем внутреннем производстве.

"Важно, что военные и Министерство обороны увеличивают количество не только подписанных контрактов на поставку оружия, но и реализуемых… Обеспечение для армии должно быть стабильным, и именно доля собственного нашего производства должна постоянно увеличиваться", – обратил внимание президент.

Главком Александр Сырский доложил о Донетчине и Курщине.

"В районах Курской операции были новые штурмы – российская армия и подтянули снова северокорейских солдат. Значительное количество оккупантов уничтожено, речь идет о сотнях русских и северокорейских военных. И это очень важно – бои именно на российской территории, чтобы не давать увеличивать напряжение против наших городов, нашей земли; и у нас на территории, на фронте – 60 тысяч российской армии на Курщине – это 60 тысяч, которые не прибавились к и так значительным силам оккупанта на Покровском и других направлениях нашей Донетчины. Я благодарю всех наших воинов за стойкость, каждую бригаду – за результат", – сказал Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе. Участие также примут вице-президент США Джей Ди Венс и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог.

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