'Украина не имела возможности влиять на списки': Юсов прокомментировал заявления о возвращении из плена РФ бойца, которого обвиняют в дезертирстве

Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов прокомментировал заявления о возвращении в Украину военного, которого обвиняют в дезертирстве. Речь идет о бойце Анатолии Тараненко, который мог перейти на сторону страны-агрессора в 2021 году.

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Юсов пояснил, что Украина не могла повлиять на формирование списков для обмена, в частности из-за ограниченного времени на подготовку. Об этом сообщает "Суспильне".

"Мы не могли влиять на списки. Россия передала тех, кого была готова передать, Украина – тоже", – пояснил Юсов и добавил, что обмен провели менее чем за неделю.

Вероятно, Тараненко вернулся в Украину во время второго этапа обмена пленными бойцами в формате "1000 на 1000".

Сообщается, что военнослужащего зафиксировали несколько медиа. Тараненко заметили в момент, когда он быстро покинул автобус и направился в медицинское учреждение, при этом он не общался с журналистами. Его имя было указано в списках, обнародованных РФ.

Юсов отметил, что сейчас личность устанавливают и проверяют обстоятельства следователи.

Напомним, 23 мая состоялся первый этап обмена, тогда домой вернулись 390 украинцев: 270 военных и 120 гражданских заложников, которых удерживала РФ.

24 мая, в рамках второго этапа обмена военнопленными, удалось вернуть еще 307 защитников – бойцов ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ, также среди них – 27 защитников Мариуполя.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 25 мая, состоялся третий и последний этап крупнейшего с начала масштабного вторжения РФ обмена пленными по формату "1000 на 1000". Домой вернулись 303 защитника, в том числе 70 защитников Мариуполя.

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