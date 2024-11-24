'Украина – не полигон для испытания оружия': Зеленский рассказал о планах усилить ПВО

Президент Владимир Зеленский отреагировал на регулярные российские обстрелы Украины. Глава государства подчеркнул, что в течение недели сигнал воздушной тревоги звучал почти каждый день по всей стране.

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По словам президента, Украине нужно больше противовоздушной обороне, чтобы противостоять агрессии РФ. Об этом Зеленский заявил в Telegram.

Гарант подчеркнул, что только в течение ночи 24 ноября силам ПВО удалось сбить около 50 ударных дронов. В целом за неделю страна-террорист Россия применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 460 ударных дронов и более 20 ракет разных типов.

"Украина не полигон для испытания оружия. Украина – суверенное и независимое государство. Но Россия все еще продолжает свои попытки уничтожить наших людей, посеять страх и панику, ослабить нас", – заявил президент.

Зеленский констатировал, что Украине нужно больше ПВО. Руководство страны работает с партнерами, чтобы укрепить защиту украинского неба.

Напомним, 21 ноября РФ впервые применила в войне против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. По состоянию на начало 2024 года у РФ была на вооружении 521 единица МБР наземного и морского базирования.

Ранее сообщалось, что 24 ноября оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Силы обороны обнаружили и уничтожили свыше десяти летевших на столицу беспилотников.