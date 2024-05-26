Украина не способна остановить такую войну самостоятельно: Зеленский позвал Байдена и Си на Саммит мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни одна нация в мире не способна самостоятельно остановить войну, которую ведет против нашего государства страна-террорист Россия. По его словам, для пресечения российского зла необходимо участие лидеров мира.

Глава государства адресовал свое обращение к президенту США Джо Байдену и главе КНР Си Цзиньпину. Об этом говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента.

На фоне уничтоженной российским ракетами типографии в Харькове Зеленский отметил, что некоторые лидеры мира, в частности, Джо Байден и Си Цзиньпин до сих пор не приняли решение об участии в Саммите мира в Швейцарии. Он призвал глав государств проявить свое лидерство, чтобы окончательно положить конец войне, а не просто сделать перерыв между российскими ударами.

Также Зеленский подчеркнул, что только усилия мирового большинства станет лучшей гарантий выполнения всех обязательств.

"Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира. Президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов. Президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы Устав ООН сгорел – сгорел так же, как эти книги. И надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства – это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием", – заявил в своем обращении Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский определил три ключевых темы, которые станут главными на Саммите мира в Швейцарии. Речь идет о ядерной энергетической безопасности, продовольственной безопасности и обмене "всех на всех", включая возвращение похищенных Россией украинских детей.

Ранее Зеленский рассказал о финишной подготовке к Саммиту мира, отметив, что в Швейцарии 15-16 июня соберутся делегации со всех континентов.

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден, скорее всего, пропустит украинский Саммит мира, который будет проходить 15-16 июня в Швейцарии. Одновременно с этим мероприятием состоится сбор средств на предвыборную кампанию Байдена в Калифорнии, который он проводит вместе с рядом голливудских звезд и при участии экс-президента Барака Обамы.