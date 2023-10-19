"Украина никогда не будет страной руин": Зеленский на Киевщине посетил строительство жилья для людей, потерявших дом из-за войны. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский посетил строительство жилья на Киевщине для украинцев, чьи дома были разрушены из-за войны. Глава государства подчеркнул, что все разрушенное оккупантами будет восстановлено и "Украина никогда не будет страной руин".
Видео визита было опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского 19 октября. "Сегодня работаем в Киевской области. Посетил строительство жилья для тех наших людей, чей дом был разрушен боевыми действиями", – говорится в сообщении.
Президент также поблагодарил всех, кто работает над восстановлением Украины, и заверил, что все разрушенное страной-агрессором будет восстановлено.
"Все, что оккупант разрушил, восстановим. Украина никогда не будет страной руин", – подчеркнул Зеленский.
Как сообщал OBOZ.UA, на днях Киев посетила спецпредставитель США по восстановлению Пенни Прицкер. Это был ее первый визит с момента ступления в должность. В столице она встретилась с Зеленским, чтобы обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины и потребности в восстановлении.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!