'Украина никогда не будет страной руин': Зеленский на Киевщине посетил строительство жилья для людей, потерявших дом из-за войны. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил строительство жилья на Киевщине для украинцев, чьи дома были разрушены из-за войны. Глава государства подчеркнул, что все разрушенное оккупантами будет восстановлено и "Украина никогда не будет страной руин".

Видео визита было опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского 19 октября. "Сегодня работаем в Киевской области. Посетил строительство жилья для тех наших людей, чей дом был разрушен боевыми действиями", – говорится в сообщении.

Президент также поблагодарил всех, кто работает над восстановлением Украины, и заверил, что все разрушенное страной-агрессором будет восстановлено.

Видео дня

"Все, что оккупант разрушил, восстановим. Украина никогда не будет страной руин", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Киев посетила спецпредставитель США по восстановлению Пенни Прицкер. Это был ее первый визит с момента ступления в должность. В столице она встретилась с Зеленским, чтобы обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины и потребности в восстановлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!