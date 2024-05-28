'Украина очень хочет, чтобы война закончилась': Зеленский ответил, возможна ли военная победа над Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна победить Россию на поле боя. В то же время глава государства подчеркнул, что с параллельно с этим предложен дипломатический путь решения конфликта.

По его словам, справедливость может наступить лишь в случае победы нашей страны над агрессором. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.

Президент отметил, что Украина хочет, чтобы война закончилась как можно скорее. Однако это должно быть справедливое завершение войны. Глава государства подчеркнул, чтоб для этого Украине нужно оружие, чтобы защититься от оккупации и российского зла.

При этом Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы война не затянулась на десятилетия, Украина предложила дипломатический путь – саммит мира.,

"Если мы хотим справедливости, то обязательно Украина должна победить. Но я хочу без громких заявлений. Мы должны знать, что Украина очень хочет, чтобы война закончилась как можно скорее, но справедливо. Поэтому оружие нужно, чтобы нас не разрушили совсем, чтобы нас не оккупировали, нам нужно отбиваться от этого зла", – заявил президент.

Также президент добавил, что Россию воюет против Украины не сама – ее поддерживают Иран и Северная Корея путем поставки дронов, ракет и артиллерийских снарядов.

"Есть некоторые вещи, о которых мы публично не говорим, но мы видим эту поставку, видим от наших разведок и не говорим, пока не будет 100% фактов о поставках от того или иного государства российскому злу", – сказал Зеленский.

Напомним, пока Украина готовится к июньскому саммиту мира в Швейцарии, где будет обсуждаться украинская Формула мира, двое союзников России с БРИКС предложили провести альтернативный саммит. Бразилия и Китай считают, что обсуждать мирное урегулирование следует с участием обеих сторон "вооруженного конфликта".

Ранее сообщалось, что Китай пока не может подтвердить участие своей делегации в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Там заверили, что "готовы поддерживать" связь с международным сообществом и "всегда придерживались справедливой и объективной позиции" относительно "кризиса в Украине", но конкретный ответ не дали.

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