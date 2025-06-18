Украина стала крупной военнойой инновационной лабораторией, где в реальном времени изучаются новые методы ведения боевых действий: как быстро меняется оружие, тактика его применения и стратегия на фронте. При этом стоимость дорогостоящих истребителей и танков зачастую оказывается нулевой — их эффективность зависит от скорости внедрения новых решений. Украина снова и снова демонстрирует свою способность опережать своего огромного, но не такого уж могущественного противника.

Видео дня

Ни одна армия НАТО или оборонная компания в Европе и США не обладает подобным опытом. Все они учатся у Украины, которая уже четвертый год вынуждена защищаться от гораздо более сильного противника. В условиях постоянной гонки инноваций технический прогресс идет по линии фронта со стремительной скоростью: периоды между появлением новых поколений оружия раньше измерялись десятилетиями, а сегодня — несколькими месяцами или даже меньшим сроком.

Инновации стали одним из важнейших факторов на поле боя. Вдоль 1200-километровой линии фронта технический прогресс идет все быстрее. Период между появлением отдельных поколений оружия, который раньше измерялся десятилетиями, сегодня составляет всего несколько месяцев, а то и меньше. Как только одна сторона внедряет новую технологию — дрон, высокоточное бомбометальное устройство или электронная глушилка, которая делает дроны и высокоточные бомбы бесполезными, — другая сторона занята разработкой контрмер. Как только контрмера появляется, первая сторона приступает к работе над новой контрконтрмерой. И так далее, все быстрее и быстрее. Украинские и российские эксперты по вооружениям стремятся опередить друг друга и обеспечить себе преимущество, которое, как они надеются, будет долговечным. Но только для того, чтобы потом обнаружить, что это преимущество опять не сохранилось. Так продолжается бесконечный цикл ускоряющегося технологического противостояния.

Аналитик из центра CNA в Вирджинии отмечает, что в войне в Украине каждые две-три недели появляются новые поколения технологий. Это очень быстро: например, американский стелс-истребитель F-35 был впервые поднят в воздух еще в 2006 году и до сих пор проходит испытания и совершенствуется. В то время как более старые виды оружия разрабатывались десятилетиями — такие страны как США не ведут крупных войн против высокотехнологичных противников уже несколько поколений.

В Украине ситуация отличается: разработка новых систем занимает считанные недели или месяцы. Так объясняет Сергей Лавров из киевской компании Kvertus: создание системы управления для ударных беспилотников занимает всего несколько недель, а разработка методов подавления таких систем — от одного до нескольких месяцев. Это дает украинским разработчикам небольшое преимущество, которое может сыграть решающую роль.

Эксперт по вооружениям Давид Кириченко отмечает, что в современных условиях скорость принятия решений и внедрения новых технологий имеет решающее значение. Украинские стратеги понимают, что их хитрости, успешно применённые во время ярких атак, не сработают дважды — это как разработка цикла нового гибкого программного обеспечения.

В минувшее воскресенье было повреждено или уничтожено более сорока российских дальних бомбардировщиков — хотя Россия подтвердила только 12 случаев. Эта операция получила название "Операция "Паутина" и считается шедевром украинской спецслужбы СБУ. Пока российское военное руководство занимается ликвидацией сбором, транспортировкой и/или утилизацией обломков бомбардировщиков на аэродромах в Сибири, за полярным кругом или к югу от Москвы, украинские военные вынуждены думать на перспективу.

Так было во время атаки на пять российских аэродромов 1 июня: украинские дроны использовали преимущества этого преимущества для обхода российских систем защиты. Россияне попытались усложнить работу дронов с помощью шин на бомбардировщиках для маскировки — однако украинские ИИ-управляемые дроны проигнорировали эти попытки маскировки благодаря усовершенствованным алгоритмам.

После этой атаки Россия начала принимать более эффективные меры защиты: например, используют толстые сети для укрытия оставшихся бомбардировщиков или устанавливают системы перехвата дронов. В Киеве команда Night Watch создала новую систему радиоэлектронной борьбы под названием "Лима", которая способна не только глушить российские навигационные сигналы для планирующих бомб, но и вводить их в заблуждение путём передачи ложных данных.

"Лима" — это не просто станция постановки радиопомех; она использует цифровой передатчик для создания мощных помех и заблуждения навигационных систем противника. В прошлом году система была установлена на северо-востоке и юге Украины и показала высокую эффективность: после её внедрения точность российских планирующих бомбардировок снизилась значительно. И, когда противник понял, что этот метод уничтожения неэффективен, он полностью прекратил обстрел региональных центрова обстрел региональных центров практически прекратился.

Украинская оборонная промышленность обладает значительным преимуществом в маневренности: сотни государственных и частных лабораторий, рассредоточенных по всей стране конкурируют за государственные заказы, стимулируя развитие самых передовых технологий. Постоянный обмен информацией между разработчиками и военными, работа в непосредственной близости от линии фронта позволяет быстро адаптировать решения под реальные боевые условия. При этом штат украинской лаборатории лишь десяток человек.

Однако у России есть свои преимущества — прежде всего капитал и масштаб производства: российская экономика объемом около 2 триллионов долларов обеспечивает крупные конструкторские бюро с тысячами сотрудников. За несколько месяцев российские инженеры создали новую версию планирующей бомбы с дальностью до 80 километров — в два раза больше предыдущей модели. Это создает серьезные проблемы для украинских глушилок типа "Лима", поскольку чем дальше находится цель, тем слабее работают помехи.

В ответ украинские команды продолжают искать новые способы борьбы: возможно, спецслужбы работают над ещё более мощными средствами радиоэлектронной борьбы или новыми асимметричными контрмерами. Очевидно одно: гонка вооружений продолжается без остановки.

Но, проведя успешную "Операцию "Паутина" Украина создала и некоторые проблемы не только для противника, но и для своих партнеров — членов ядерного клуба, как это не парадоксально. И теперь это серьезная проблема.

Эта операция стала возможной именно потому, что характер хранения российских стратегических бомбрадировщиков регламентирован соглашением об ограничении стратегичесих ядерных вооружений, заключенным между США и РФ. Именно соглдасно этому документу нельзя маскировать такие бомбардировщики, способных нести ядерное оружие, оговорено их строгое количество. Эти самолеты должны быть доступны для спутникового мониторинга, и все это может быть использовано для их уничтожения новым способом, который и показала Украина.

Можно с уверенностью сказать, что теперь не только российские стратегические бомбардировщики, как часть ядерной триады, находятся в постоянной опасности, но и американские точно также. Теперь любая страна или любая организация, в том числе и террористическая, сможет провести такую операцию в любом конце мира. Так , Служба безопасности Украины разработала способ, который перевернул безопасность в мире одной операцией и реально приблизивший нас на короткое расстояние до Третьей мировой войны, которую как и две предыдущие развязала по своему недоумству именно Россия. Но то, что это именно случилось, полностью логично.

К сожаления, коллективный Запад в лице "норманского формата" изначально пытался умиротворить агрессора, повторяя мюнхенский сговор 1939 года, только в вместо Гитлера был Путин. Ведь европейсиие страны считпли, как и Святослав Вакарчук, что это "не их война". Но если эти страны не хотели новых рисков, то должны были не умиротворять агрессора, а прекратить эту российско-украинскую войну. А для этого должны были дать Украине сразу больше оружия, должны обеспечить большую возможность для обороны. Именно логика предопределяет такой механизм, ибо эта война, в которой огромная страна с великой ядерной сверхмощью с не очень большой страной, где нет ядерного оружия, нет даже авиации, сопоставимой с авиафлотом агрессора. И весь "коллективный Запад" должен был серьезно давить на Россию.

Непредоставление достаточного вооружения для возможности обороны своей территории, не оказание давления на Россию, и продолжение закупок энергоносителей у России за твердую валюту странами Запада и даже Японии, подтолкнуло Украину к поиску новых и нестандартных решений, выходящих за рамки обычной линейной логики. Ведь прогресс, не только военно-технический, но и развитие оперативного и стратегического военного искусства, не стоит на месте. Будут придуманы новые формы операций, которые никогда бы не были придуманы, если бы данная война не носила такой характер, когда против большой но миролюбивой аграрно-промышленной страны воюет огромнейшая военно-промышленная ядерная держава с имперским комплексом. Будут придумываются такие способы и формы операций которые никогда не были бы изобретены изобретены если не шла такая война и эти формы этих спецопераций легко могут стать франшизой которой будут пользоваться не только украинцы, но и враги цивилизованного мира.

Да, теперь нет в мире ни одного безопасного ядерного объекта, будь то военный обьект или мирного атома. У Америки, у британцев, французов больше нет безопасного места где они безопасно смогли бы хранить ядерное оружие, или другого ядерного объекта, или бомбардировщика несущего ядерное оружие. Первым это увидел Илон Маск который отметил что время бомбардировщиков заканчивается временем дронов.

Ведь если бы не началась Вторая мировая война (о Мюнхенском сговоре еще раз), мы бы не увидели ядерного оружия вообще, или по крайней мере в 1945 году. Никто не спешил бы, когда не стоит сам вопрос жить или не жить, быть или не быть, кто победит и кто будет контролировать Европу? А в результате мы имеем ядерное оружие способное уничтожить человечество так будто его никогда и не было.

Продолжение российско-украинской войны приведет мир к ядерной ловушке к уничтожению десятков и сотен миллионов людей и это объективная реальность. К сожалению, не смотря на тектонические сдвиги в сознании некоторых европейских лидеров, многие в Европе, да и теперешняя администрация в Белом доме, продолжают считать, что российско-украинская война - это не их война. Они до сих пор живут в парадигме истории об "оружии сдерживания". Эти недальновидные лидеры "прогрессивного человечества", имея такое вооружение не могут остановить войну, которую ведет одно из ядерных государств, не осознавая, что человечество уже живет в совершенно другом мире, где новые технологии позволяют эффективно протестировать эти же самые ядерные державы. Уже существуют новые дроны, искусственный интеллект и идет ураганная эволюция вооружений. И можно использовать твой же ядерный потенциал против тебя самого. И даже одна из таких стран применит свое ядерное оружие, ответ может быть нелинейным и нестандартным. Ответ может быть таким неожиданным, что население этого ядерного государства погибнет через несколько недель и глазом не успеют моргнуть, как окажутся на кладбище, причем сразу со всей своей снемьей, остальными близкими и знакомыми в результате, например, аварии на атомной электростанции или еще чего-то никто не знает чего, ведь теперь никто не знает кто что может придумать, если тебе нужно защищаться, а у тебя нет ядерного оружия. В этих условях кто будет быть жалеть это население и граждан этих стран, кому оно вообще будет нужно? Это - элементарная логика

А новые технологии дают новые возможности.

ВСЁ! Всё это уже произошло. Впереди новый мир и новые правила.

Это вызов всему человечеству: технологический прогресс меняет баланс сил и создает угрозы глобальной безопасности. Нам нужно переосмыслить стратегии защиты и взаимодействия в условиях новой реальности — иначе последствия могут стать катастрофическими для всего мира.