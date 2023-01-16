Украина отдала России ракеты Х-22 в счет долгов за газ: Игнат рассказал, сколько у врага осталось ракет данного типа. Видео

Государство-террорист Россия может иметь еще сотни ракет Х-22, которые не могут сбивать Вооруженные силы Украины. Наше государство также ранее владело боеприпасами такого типа, но передало часть из них России как оплату долгов за газ, а часть утилизировало, порезав на металлолом.

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Об этом на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" рассказал спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат. Он в очередной раз подчеркнул, что ракеты Х-22 невозможно сбить теми средствами ПВО, которые Украина имеет на вооружении (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Спикер отметил, что террористы РФ, нанесшие удар по Днепру 14 января, дислоцируются сейчас на аэродроме "Шайковка" в России, и напомнил, что украинские спецслужбы уже выяснили их личности. Игнат выразил уверенность, что они непременно будут наказаны.

Он отметил, что сегодня достаточно просто найти такие списки и поименно узнать обо всех – и тех, кто выполнял приказ, и тех, кто его отдавал.

Напомним: ранее в ВСУ сообщили, что у них нет огневых средств, способных сбивать ракеты Х-22, которых с начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210.

"Только ЗРК, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать эти воздушные цели", – заявили в ПС ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты попали в многоэтажный дом в Днепре авиационной ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Такая же ракета несколько месяцев назад попала в торговый центр в Кременчуге на Полтавщине;

– российская ракета Х-22 была запущена оккупантами по Днепру из района Курской области. Всего 14 января во время широкомасштабной атаки Россия запустила по территории Украины 33 ракеты. 25 из них сбила противовоздушная оборона Украины.

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