Украина передала США перечень целей в России, по которым хочет бить: куда может посетить 'хлопок'

Украина ожидает разрешения от союзников наносить удары внутри страны-агрессора. Киев уже передал Вашингтону список целей, стремящихся поразить.

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Об этом сообщает Reuters. В пятницу, 13 сентября, премьер Британии Стармер прибыл в США, чтобы обсудить с президентом США Джо Байденом предоставление разрешения Украине на использование дальнобойного оружия по РФ.

Кроме того, считается, что Киев должен сосредоточиться на том, чтобы остановить продвижение России на востоке Украины.

Как добавляют журналисты, для Байдена это решение не просто тактично. Это вызывает вопрос о том, может ли разрешить такие удары угрожать прямой войной между НАТО и Россией.

Россия уже предупредила в ООН в пятницу, что разрешение Украине запускать ракеты далеко в сторону России превратит НАТО в "прямую сторону боевых действий против ядерного государства", а российский диктатор заявил, что такой шаг изменит масштабы конфликта.

Два европейских дипломата на условиях анонимности заявили, что Украина уже предоставила США и Великобритании список потенциальных целей в России, которые могут быть поражены, если это будет разрешено.

Дискуссия о том, следует ли смягчать ограничения по Украине, повторяет предварительные дебаты по просьбам Киева о других видах оружия: от истребителей F-16 до танков Abrams, заметил американский чиновник.

По словам официальных лиц, украинцы поначалу хотели использовать предоставленные США ракеты большой дальности ATACMS, чтобы поразить российские авиабазы.

Но Пентагон заявил, что 90 процентов российских самолетов, запускающих планирующие бомбы, размещены на аэродромах не менее 300 километров от территории, контролируемой Украиной. Это выводит их из зоны действия ATACMS.

Теперь Украина хочет использовать ракеты для ударов по российским военным командным и контрольным центрам, составам топлива и оружия и сосредоточению войск, заявили чиновники.

Помимо американских ATACMS, Киев стремится нанести дальнобойные удары по России с помощью ракет Storm Shadow, предоставленных Британией, и почти идентичных французским ракетам SCALP.

Хотя ожидается, что Великобритания спросит одобрения США, прежде чем снять ограничения на ракеты Storm Shadow, французский дипломатический источник заявил, что Парижу не требуется разрешение Вашингтона на использование Украиной французских ракет.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо убежден, что Украине следует позволить наносить удары дальнобойным оружием по военным целям на территории России, хотя угрозы Москвы, что это втянет Канаду и ее союзников в прямую войну. По его мнению, это поможет предотвратить российские удары по больницам и детским садам в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что президент Джо Байден не исключает, что Украина может получить разрешение на нанесение ударов в глубь территории России американским оружием. Однако в Вашингтоне предпочитают учитывать "все факторы".

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