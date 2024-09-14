Трюдо объяснил, почему Украине нужно разрешить бить дальнобойным оружием по РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо убежден, что Украине следует разрешить наносить удары дальнобойным оружием по военным целям на территории России, несмотря на угрозы Москвы, что это втянет Канаду и ее союзников в прямую войну. По его мнению, это поможет предотвратить российские удары по больницам и детским садикам в Украине.

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На пресс-конференции в Квебеке в пятницу, 13 сентября, Трюдо заявил, что Оттава "полностью поддерживает использование Украиной дальнобойного оружия для предотвращения российских ударов по больницам и детским садам по всей стране". Слова премьера процитировало издание CTVNews.

Он отметил, что Украина должна победить в борьбе с российским вторжением, "иначе это побудит другие крупные страны попытаться захватить своих соседей".

"Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и воспрепятствования дальнейшей способности России разрушать украинскую инфраструктуру, и в основном убивать невинных гражданских лиц в своей несправедливой войне", – заявил Трюдо.

Премьер Канады отметил, что российский диктатор Путин "пытается дестабилизировать международный порядок, основанный на правилах, который защищает нас всех – не только в каждой демократии по всему миру, но и во всех странах мира".

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что президент Джо Байден не исключает, что Украина может получить разрешение на нанесение ударов вглубь территории России американским оружием. Однако в Вашингтоне предпочитают учитывать "все факторы".

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