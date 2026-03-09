Украина получила около 600 ракет Patriot за четыре года полномасштабной войны: Ближний Восток потратил 800 за несколько дней

За все время полномасштабной войны с Россией, Украина получила от партнеров 600 ракет к тяжелым зенитно-ракетным комплексам Patriot. Это на 200 единиц меньше, чем потратили страны Ближнего Востока за первые несколько дней войны с Ираном.

Об этом в комментарии газете The New York Times сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Как сообщается, на прошлой неделе страны Ближнего Востока потратили на отражение иранских атак 800 ракет Patriot.

Как заявили Владимир Зеленский и европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, их применили для борьбы с более 2000 иранскими беспилотниками и более 500 баллистическими ракетами. Журналисты издания отмечают, что "это эквивалентно использованию базуки, чтобы убить муху".

С началом полномасштабного вторжения РФ Украина иногда использовала ЗРК, в частности, очень дорогие тяжелые ЗРК Patriot, чтобы перехватывать "шахеды", но быстро изменила тактику, поскольку стоимость дрона Shahed-136 составляет около 50 тыс долл, а одна ракета к ЗРК Patriot стоит более 3 млн долл.

Поэтому Украина адаптировалась, используя против БПЛА тяжелые пулеметы, более дешевые авиаракеты для их запуска с F-16, средства радиоэлектронной борьбы и зенитные дроны-перехватчики собственного производства.

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что Украина направит на Ближний Восток военных с опытом сбивания "шахедов". Неопределенное количество украинских военнослужащих отправятся в охваченный войной регион уже 9 марта дляпередачи опыта в противодействии иранским дронам, а три страны Ближнего Востока хотят закупить украинские дроны-перехватчики.

Кроме того, Владимир Зеленский объяснил, как именно совместная операция коалиции США против Ирана может повлиять на Украину. Он заявил, что благодаря этому Тегеран не сможет предоставлять Москве определенное вооружение для атак по Украине, и в то же время надеется, что в связи с войной с Ираном, от Украины не отвернется никто.

Напомним, до этого глава государства подтвердил, что США и страны Персидского залива обращались к Украине за помощью в противодействии иранским дронам. По словам главы государства, Украина готова предоставить экспертную помощь и поделиться опытом военных, а Европа, по словам Зеленского, также должна задуматься над своей обороноспособностью.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

