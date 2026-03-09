Украина направит на Ближний Восток военнослужащих с опытом сбивания Shahed: в ISW объяснили, какие перспективы открываются

Украина направит на Ближний Восток военных с опытом сбивания "Шахедов". Неопределенное количество украинских военнослужащих отправятся в охваченный войной регион уже 9 марта.

Они будут передавать военным из США и стран Персидского залива свой опыт в противодействии иранским дронам, три страны Ближнего Востока хотят закупить украинские дроны-перехватчики. О том, какие перспективы сейчас открываются перед Украиной и почему США и их союзники должны быть заинтересованы в развитии украинского ОПК, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Что известно

Аналитики отметили, что Украина направляет на Ближний Восток неопределенное количество украинских военнослужащих с опытом сбивания "Шахедов" – и это, по их оценкам, подчеркивает, что опыт Украины в обороне от иранских беспилотников может усилить противовоздушную оборону Соединенных Штатов и их союзников на Ближнем Востоке.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские эксперты и военные отправятся в регион уже 9 марта. Там они будут делиться опытом с военными из нескольких стран Ближнего Востока своим опытом в противодействии "Шахедам", крылатым ракетам и другим средствам воздушного поражения.

По словам Зеленского, три государства Персидского залива уже выразили желание приобрести украинские дроны-перехватчики. О каких именно государствах идет речь – президент не уточнил. Однако аналитики предположили, что речь – об Объединенных Арабских Эмиратах, Катар и Кувейт.

В ISW добавили, что Зеленский также недавно разговаривал с несколькими лидерами стран Ближнего Востока, в частности с королем Бахрейна Хамадом бин Ису Аль-Халифом и кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом Аль-Саудом, чтобы обсудить идеи по противодействию иранским угрозам.

"Украина может предложить Соединенным Штатам и их союзникам на Ближнем Востоке уникальный опыт борьбы с иранскими ударами, поскольку украинские военные институционализировали и внедрили боевой опыт, который Украина получила в течение последних четырех лет войны", – отметили аналитики.

Они напомнили, что несколько украинских компаний имеют возможность экспортировать испытанные в боевых условиях беспилотники-перехватчики в Соединенные Штаты и других союзников США.

Например, мощности производителя БпЛА и дронов-перехватчиков SkyFall позволяют нарастить производство до 50 тыс. перехватчиков в месяц, что позволило бы одновременно и удовлетворять потребности Украины, и отправлять на экспорт от 5 до 10 тыс. таких БпЛА.

Руководитель украинского производителя беспилотников TAF Industries Александр Яковенко заявил 8 марта, что ОАЭ, Катар и Кувейт уже запросили или выразили заинтересованность в импорте украинских беспилотников-перехватчиков. По его словам, обучение операторов беспилотников-перехватчиков требует нескольких месяцев времени и именно потребность такого обучения является основным ограничительным фактором для стран, желающих использовать украинские технологии.

"Институциональные знания Украины позволили украинским фирмам быстро развивать и совершенствовать возможности, специально разработанные для противодействия оружия иранского происхождения, а постоянные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины важны не только для безопасности Украины, но и для Соединенных Штатов и их союзников", – резюмировали в ISW.

